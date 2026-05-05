Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng SJC giảm về mức 165 triệu đồng/lượng

Thứ Ba, 09:00, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 5/5, vàng SJC và DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm 20,3 USD/oz về mức 4.537,2 USD/oz.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 5/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 162 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 5/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch liền trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162 -165 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng so với chiều 4/5. Vàng nhẫn của SJC có giá 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng.

Đầu giờ sáng 5/5 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.537,2 USD/oz, giảm 20,3 USD/oz so với cuối giờ chiều 4/5. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/5: 1 USD= 26.366 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,12 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,88 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

gia vang hom nay 5 5 vang sjc giam ve muc 165 trieu dong luong hinh anh 1

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 163,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 166,3 triệu đồng/lượng giảm 300 nghìn đồng so với phiên sáng 4/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 4/5, giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá giao dịch 163,3-166,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra chênh lệch 2 chiều mua bán 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 4/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn như Tập đoàn DOJI cũng giảm cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch buổi sáng. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 163,3-166,3 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu có giá 163,3-166,3triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 4/5 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới giảm 46 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.557,5 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/5: 1 USD= 26.36,7 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Theo Kitco News, giá vàng có thể tiếp tục giảm khi sự chú ý vẫn tập trung vào giá dầu và lạm phát. Mặc dù các ngân hàng trung ương có thể chưa sẵn sàng tăng lãi suất trong thời gian tới, ngay cả khi áp lực lạm phát gia tăng, nhưng động thái thắt chặt chính sách tiền tệ đã đủ để gây lo ngại cho thị trường vàng.

Vàng tiếp tục đối mặt với những thách thức khó khăn khi giá dầu tăng vọt làm bùng phát lại áp lực lạm phát và buộc các ngân hàng trung ương phải xem xét lại thời điểm nới lỏng tiền tệ hoặc thậm chí cân nhắc tăng lãi suất.

gia vang hom nay 5 5 vang sjc giam ve muc 165 trieu dong luong hinh anh 2

Môi trường thuận lợi cho vàng trong năm 2026, lạm phát giảm và việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra đã nhanh chóng thay đổi. Các ngân hàng trung ương hiện đang áp dụng lập trường thận trọng hơn, chờ đợi và quan sát khi lạm phát do năng lượng gây ra làm phức tạp thêm triển vọng. Việc tăng lãi suất có thể không khả thi, nhưng kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã bị đẩy lùi xa hơn, làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng như một tài sản không sinh lời.

Sự thay đổi này đã đủ để làm bất ổn thị trường kim loại quý. Vàng không còn được giao dịch đơn thuần như một nơi trú ẩn an toàn; nó ngày càng phản ứng với kỳ vọng về lãi suất, và những kỳ vọng đó đang đi sai hướng.

Nguyên nhân đằng sau sự thay đổi này rất rõ ràng. Theo triển vọng tháng 4 của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử sau khi xung đột leo thang ở Trung Đông. 

 

 

Ánh Phương/VOV.VN
