Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng trong nước duy trì mức 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch ngày 3/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào 163 triệu đồng/lượng; giá bán 166 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và bán ra so với phiên sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước duy trì ổn định trong dịp nghỉ lễ

Cùng với SJC, giá vàng tại Tập đoàn DOJI thời điểm cuối phiên 3/5 niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, cùng mức giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch cuối tuần. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang ở mức 4.616 USD/oz. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 3/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới hiện tương đương 146,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra.