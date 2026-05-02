Giá vàng hôm nay 2/5: Vàng SJC giữ mức 166 triệu đồng/lượng

Thứ Bảy, 05:10, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên 1/5, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao, SJC và DOJI cùng neo ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang, duy trì khoảng cách chênh lệch hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 1/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước, chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI giữ nguyên mức giá giao dịch ở 163 - 166 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, với biên độ chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 2 5 vang sjc giu muc 166 trieu dong luong hinh anh 1
Giá vàng trong nước chênh lệch vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá tại Hà Nội cũng ổn định. SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1- 5 chỉ ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, không biến động so với phiên liền trước. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng duy trì cùng mức giá 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đầu giờ chiều 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đứng tại 4.624,7 USD/oz, gần như không đổi so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 1/5  (1 USD = 26.368 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 30/4: Vàng thế giới lại tăng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, ngày 30/4, giá vàng SJC trong giao dịch ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra, ổn định so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 5,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 29/4: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

VOV.VN - Giá vàng hôm nay 29/4, giá vàng các thương hiệu giảm ở cả chiều mua vào và bán ra, trung bình giảm ở mức 1,5 – 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 28/4: Vàng SJC giảm về mức 168,5 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, giá vàng trong nước giảm 300.000 đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 166 – 168,5 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm 29,6 USD/oz về mức 4.678,4 USD/ounce.

