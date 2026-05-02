Giá vàng hôm nay 2/5: Vàng SJC giữ mức 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, chốt phiên giao dịch 1/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 163 triệu đồng/lượng và bán ra 166 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước, chênh lệch mua - bán duy trì 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI giữ nguyên mức giá giao dịch ở 163 - 166 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra, với biên độ chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước chênh lệch vàng thế giới hơn 20 triệu đồng/lượng

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá tại Hà Nội cũng ổn định. SJC niêm yết vàng nhẫn loại 1- 5 chỉ ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng, không biến động so với phiên liền trước. Trong khi đó, vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI cũng duy trì cùng mức giá 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đầu giờ chiều 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đứng tại 4.624,7 USD/oz, gần như không đổi so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ngày 1/5 (1 USD = 26.368 VND), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 20,8 triệu đồng/lượng.