Giá vàng hôm nay 5/7: Vàng trong nước và vàng thế giới đi ngang

Giá vàng SJC ổn định ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng

Đầu phiên giao dịch sáng 5/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; giá bán là 151,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/7. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 4/7. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC ổn định ở mức 148,4 - 151,4 triệu đồng/lượng

Sáng 5/7, giá vàng nhẫn ổn định so với phiên giao dịch liền trước. Giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 148,3 – 151,3 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 148,4 – 151,4 triệu đồng/lượng.

Cuối giờ chiều 4/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.175,03 USD/oz, giữ ổn định so với đầu giờ sáng 4/7.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 4/7: 1 USD = 26.463 VND, giá vàng thế giới tương đương 133,11 triệu đồng/lượng, thấp hơn 18,29 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.