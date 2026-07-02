Giá vàng hôm nay 2/7: Vàng trong nước tăng 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay (2/7), Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 145,4 triệu đồng/lượng; giá bán 148,4 triệu đồng/lượng, cùng tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h47’ sáng 2/7, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,4 – 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 1/7. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay có thương hiệu niêm yết tăng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 1/7. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,5 - 146 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới tăng sau phiên giao dịch ngày 1/7 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.047,4 USD/oz, tăng 65 USD/oz so với thời điểm mở phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 2/7: 1 USD = 26.465 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 19,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, chiều 1/7, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 143,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng ngày 1/7 . Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Tập đoàn DOJI cùng thời điểm niêm yết ở mức 143,4 – 146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội chiều 1/7, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn không có sự thay đổi.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 143,4-146,4 triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn SJC niêm yết ở mức 143,3 – 146,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua – bán đang là 3 triệu đồng/lượng

Chiều 1/7, giá vàng thế giới trên sàn Kitco tăng nhẹ

Chiều 1/7 (theo giờ Việt Nam), tại thị trường quốc tế giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 3.982,80 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 1/7: 1 USD= 26.466 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 126,99 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,41 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.