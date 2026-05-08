  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng trong nước đi ngang ở mức 167,5 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 05:10, 08/05/2026
VOV.VN - Giá vàng hôm nay sáng 8/5, Công ty SJC đang niêm yết giá vàng miếng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, bằng giá mua vào - bán ra so với cuối phiên trước, trong khi giá vàng thế giới giảm 6 USD/oz còn 4.731 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, mở phiên sáng 8/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 164,5 triệu đồng/lượng; giá bán 167,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 8h41’ sáng 8/5, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với thời điểm cuối ngày 7/5. Chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Hà Nội đầu giờ sáng nay các thương hiệu cũng chưa có biến động. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, cùng mức giá mua vào và bán ra so với cuối phiên trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 164 - 167 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với cuối phiên 7/5. Vàng Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, bằng giá cuối phiên trước.

Giá vàng thế giới giảm sau phiên giao dịch ngày 7/5 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.731 USD/oz, giảm 7 USD/oz so với đầu phiên. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 8/5: 1 USD = 26.367 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,29 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra sáng nay 17,3 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 8 5 vang trong nuoc di ngang o muc 167,5 trieu dong luong hinh anh 1
Vàng SJC giữ nguyên mức 167,5 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 164,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra 167,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC vẫn đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 7/5. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 7/5, giá bán vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng ổn định so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ tại SJC hiện niêm yết ở mức 164 – 167 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cuối giờ chiều 7/5 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo cập nhật từ sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.737,11 USD/oz, tăng 16,51 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 7/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 150,49 triệu đồng/lượng, thấp hơn 17,01 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng SJC cao hơn thế giới 20,4 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay mở cửa phiên giao dịch 4/5 tại SJC đang niêm yết 163,6- 166,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, cùng lúc giá vàng thế giới có giá 4.603,5 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng trong nước duy trì mức 166 triệu đồng/lượng
VOV.VN - Giá vàng hôm nay đi ngang trước phiên giao dịch 3/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.614 USD/oz.

Giá vàng liên tục lao dốc, có nên đầu tư?
VOV.VN - Giá vàng gần đây liên tục lao dốc, "bốc hơi" khoảng 25 triệu đồng/lượng sau 3 tháng, nhiều nhà đầu tư băn khoăn có nên xuống tiền mua gom lúc này?

