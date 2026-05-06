Giá vàng hôm nay 6/5: Vàng trong nước tăng nhẹ lên 167,5 triệu đồng/lượng

Thứ Tư, 05:10, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, sáng 6/5, SJC niêm yết ở mức 164,5 -167,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) tăng so với phiên trước đó. Cùng ngày, giá vàng thế giới đang niêm yết 4.629,7 USD/oz.

Giá vàng hôm nay, sáng 6/5, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 164,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 167,5 triệu đồng/lượng tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h00 sáng 6/5, Tập đoàn DOJI công bố giá vàng mua vào và bán ra lần lượt là 164,5 triệu đồng/lượng và 167,5 triệu đồng/lượng, tăng so với cuối ngày 5/5. Biên độ chênh lệch giữa hai chiều giao dịch tại DOJI tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Hà Nội đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng tăng so với phiên giao dịch liền trước. DOJI đang niêm yết giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 164,5-167,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

SJC giữ giá vàng nhẫn loại từ 1-5 chỉ trong khoảng 164,5- 167,5 triệu đồng/lượng tăng 2,5 triệu đồng so với phiên liền trước.

Giá vàng thế giới tăng 74,6 USD/oz so với phiên giao dịch ngày 5/5 (theo giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.629,7 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 6/5: 1 USD = 26.368 VND, giá vàng thế giới tương đương 147 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 20,5 triệu đồng/lượng.

gia vang hom nay 6 5 vang trong nuoc tang nhe len 167,5 trieu dong luong hinh anh 1
Vàng SJC ổn định ở mức 165 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng mua vào ở mức 162 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 165 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ ổn định ở cả chiều mua vào – bán ra so với mở cửa phiên giao dịch ngày 5/5. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 3 triệu đồng/lượng.

Chiều 5/5, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu lớn cũng ổn định ở cả hai chiều mua và bán so với đầu giờ sáng cùng ngày. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 162 -165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Vàng nhẫn của SJC có giá 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Cuối giờ chiều 5/5 (theo giờ Việt Nam), trên sàn Kitco, giá vàng đang được niêm yết ở mức 4.555,1 USD/oz, tăng 17,9 USD/oz so với đầu giờ sáng cùng ngày. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 5/5: 1 USD= 26.366 VND, giá vàng thế giới tương đương 144,69 triệu đồng/lượng, thấp hơn 20,31 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm.

Giá vàng hôm nay 3/5: Vàng trong nước duy trì mức 166 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay đi ngang trước phiên giao dịch 3/5, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán vàng miếng ở mức 163 – 166 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới giảm về 4.614 USD/oz.

Giá vàng hôm nay 2/5: Vàng SJC giữ mức 166 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá vàng hôm nay, chốt phiên 1/5, giá vàng trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao, SJC và DOJI cùng neo ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng thế giới đi ngang, duy trì khoảng cách chênh lệch hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/5: Vàng thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao

VOV.VN - Đầu giờ sáng ngày 1/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 4.624,7 USD/oz, ổn định so với phiên giao dịch gần nhất. Giá vàng trong nước bán ra 166 triệu đồng/lượng.

