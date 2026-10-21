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Giá vàng tiếp tục giảm sâu: Mốc 180 triệu đồng/lượng còn khả thi?

Thứ Tư, 13:04, 21/10/2026
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VOV.VN - Giá vàng SJC tiếp tục giảm, đưa giá mua vào xuống dưới 140 triệu đồng/lượng trong ngày 21/10. Trong khi người mua vàng ở vùng giá cao đối mặt nguy cơ thua lỗ, dự báo giá vàng thế giới có thể chạm 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027 đang đặt ra câu hỏi về triển vọng của kim loại quý này.

Giá vàng giảm, chênh lệch mua bán cao

Sáng 21/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm. Đáng chú ý, giá vàng mua vào của SJC tại nhiều doanh nghiệp đã xuống dưới 140 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng bán ra vẫn phổ biến ở mức 142,3 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn hiện hữu sau gần hai tháng thị trường đi xuống.

Đến 10h45, giá vàng tại nhiều thương hiệu tiếp tục giảm. Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều hôm trước. Bảo Tín Minh Châu đưa giá mua vào xuống 138,1 triệu đồng/lượng, bán ra 142,3 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán tại các doanh nghiệp dao động từ 3 triệu đến 4,2 triệu đồng/lượng.

gia vang tiep tuc giam sau moc 180 trieu dong luong con kha thi hinh anh 1

Vàng nhẫn cũng chịu áp lực tương tự. Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được giao dịch ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn Phú Quý ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng không chỉ chịu rủi ro từ biến động giá mà còn phải tính đến khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra. Nếu mua vàng ở mức giá bán 142,3 triệu đồng/lượng rồi bán lại ngay theo mức thu mua 139,3 triệu đồng/lượng, khoản chênh lệch đã lên tới 3 triệu đồng/lượng, chưa kể khả năng giá tiếp tục giảm.

Với những người mua vàng khi giá ở vùng đỉnh, áp lực càng lớn. Trong bối cảnh thị trường liên tục đảo chiều, quyết định mua thêm để bình quân giá hay bán ra để hạn chế thua lỗ đều đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội khi giá tăng cũng có thể khiến người mua phải trả giá nếu xuống tiền mà không xác định rõ thời gian nắm giữ và mức chịu rủi ro.

gia vang tiep tuc giam sau moc 180 trieu dong luong con kha thi hinh anh 2

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 10h45 ngày 21/10 giao dịch quanh 4.119 USD/ounce, giảm 23 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm trước. Diễn biến của đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ tiếp tục là những yếu tố chi phối giá vàng. Trong đó, lợi suất trái phiếu cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, bởi kim loại quý không tạo ra thu nhập định kỳ.

Kịch bản 186 triệu đồng/lượng có khả thi?

giá vàng đang trong nhịp điều chỉnh, triển vọng dài hạn vẫn được một số tổ chức nghiên cứu đánh giá tích cực trong năm 2027. Theo Metals Focus dự báo giá vàng bình quân năm 2026 đạt 4.600 USD/ounce và có thể tăng lên 5.330 USD/ounce trong năm 2027. Kịch bản giá vàng tiến sát 6.000 USD/ounce tương đương khoảng 186 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2027 cũng được đề cập.

Triển vọng tăng giá có thể được hỗ trợ nếu nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tiếp tục duy trì, trong khi bất ổn kinh tế, địa chính trị thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn. Ngược lại, đồng USD tăng giá, lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao hoặc kỳ vọng lãi suất thay đổi có thể gây sức ép lên vàng. Vì vậy, mốc 186 triệu đồng/lượng cần được nhìn nhận như một kịch bản phụ thuộc vào nhiều điều kiện, không phải căn cứ chắc chắn để quyết định mua vàng ở thời điểm hiện tại.

gia vang tiep tuc giam sau moc 180 trieu dong luong con kha thi hinh anh 3

Ông Nguyễn Văn Thế Giám đốc tư vấn Công ty chứng khoán SSI cho rằng: “Đối với người mua, điều quan trọng không chỉ là dự báo giá vàng sẽ tăng đến đâu mà còn là khả năng chịu đựng biến động trong thời gian nắm giữ. Chênh lệch mua - bán ở mức vài triệu đồng/lượng khiến chiến lược lướt sóng ngắn hạn đối mặt nhiều rủi ro. Với người có nhu cầu tích lũy, việc chia nhỏ khoản tiền đầu tư theo từng thời điểm có thể giúp hạn chế rủi ro mua toàn bộ ở vùng giá bất lợi. Cần cân nhắc tỷ trọng vốn, thời gian đầu tư và khả năng tài chính, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng giá vàng sẽ lập đỉnh mới trong tương lai”.

Giá vàng có thể phục hồi nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục phát huy tác dụng, nhưng cũng có thể giảm thêm trước khi hình thành xu hướng mới. Bởi vậy, câu hỏi không chỉ là vàng có thể lên 180 triệu đồng/lượng hay không, mà còn là nhà đầu tư có đủ khả năng chịu đựng những nhịp điều chỉnh trên hành trình đó hay không.

Ánh Phương/VOV.VN
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