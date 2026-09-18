Giá vàng hôm nay 18/9: Vàng SJC đi ngang ở 145,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, SJC duy trì 145,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 18/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 142,8 triệu đồng/lượng; giá bán 145,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 17/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang và giảm

Kết thúc phiên giao dịch 17/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đi ngang hoặc có thay đổi giảm so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng/lượng giá mua và bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi mở phiên giao dịch 17/9 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.360 USD/oz, tăng 72 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/9: 1 USD = 26.205 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 8,2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 17/9.

Vùng giá vàng 4.300 USD/oz đóng vai trò mốc tâm lý

Giá vàng thế giới tăng trở lại, sau khi chịu áp lực bán mạnh do Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, đồng thời cơ quan này phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới. Giá vàng trong ngày dao động trong biên độ khá rộng từ 4.234 - 4.366 USD/oz, tương ứng khoảng 131,5 USD/lượng. Diễn biến này cho thấy, thị trường vàng đang trải qua một phiên giao dịch đặc biệt biến động, khi nhà đầu tư phản ứng với quyết định chính sách mới nhất của Fed.

Ở chiều kỹ thuật, vùng giá 4.300 USD/oz có thể tiếp tục đóng vai trò mốc tâm lý. Nếu duy trì được trên vùng giá này sau quyết định của Fed, vàng có khả năng hướng trở lại vùng 4.400 - 4.450 USD/oz.

Một số phân tích kỹ thuật hiện đặt các mốc giá gần hơn quanh 4.331 và 4.400 USD/oz. Ngược lại, nếu vàng mất lại vùng giá 4.300 USD/oz và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, áp lực bán có thể đưa giá kiểm định vùng về 4.200 - 4.270 USD/oz.

Sau khi Fed đã tăng lãi suất đúng như dự kiến, thị trường vàng sẽ chuyển trọng tâm từ “Fed có tăng lãi suất hay không”, sang “Fed còn tăng bao nhiêu và duy trì lãi suất cao trong bao lâu”. Trong ngắn hạn, vùng 4.300 USD/oz tiếp tục là mốc quan trọng. Khả năng giá vàng giữ trên vùng này sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu và thông điệp của Fed về các bước đi tiếp theo.