Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

Giá vàng lao dốc, USD tăng mạnh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Sau động thái này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75% đến 4%.

Ngay lập tức, các thị trường như vàng, USD, chứng khoán đều biến động. Cụ thể, sáng nay (17/9 - theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giảm xuống còn 4.308,90 USD/oz.

Trong khi đó, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,73% lên mức 100,34 điểm.

Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cũng được phản ánh vào đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 5,016%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 4,738%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,361%.

Sắc đỏ ngập tràn Phố Wall

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm, đồng thời phát đi tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

Ảnh minh họa: KT

Cụ thể, sáng 17/9 (giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 631,33 điểm, tương đương 1,21%, xuống 51.461,78 điểm. S&P 500 mất 33,59 điểm, hay 0,44%, xuống 7.552,14 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hầu như đi ngang nhưng vẫn giảm 3,15 điểm, xuống 25.978,43 điểm.