English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá vàng giảm, USD tăng mạnh sau khi Fed tăng lãi suất

Thứ Năm, 08:49, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi Fed tuyên bố nâng lãi suất, sắc đỏ ngập tràn Phố Wall, giá vàng lao dốc trong khi USD tăng giá mạnh.

Giá vàng lao dốc, USD tăng mạnh

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023. Sau động thái này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75% đến 4%.

Ngay lập tức, các thị trường như vàng, USD, chứng khoán đều biến động. Cụ thể, sáng nay (17/9 - theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giảm xuống còn 4.308,90 USD/oz.

Trong khi đó, tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Chỉ số Dollar Index tăng 0,73% lên mức 100,34 điểm.

gia vang giam, usd tang manh sau khi fed tang lai suat hinh anh 1

Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cũng được phản ánh vào đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Theo đó, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2 điểm cơ bản, đạt 5,016%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 4,738%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 4,361%.

Sắc đỏ ngập tràn Phố Wall

Thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo sau khi Fed tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm, đồng thời phát đi tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát.

gia vang giam, usd tang manh sau khi fed tang lai suat hinh anh 2
Ảnh minh họa: KT

Cụ thể, sáng 17/9 (giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sắc đỏ tràn ngập sàn giao dịch. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 631,33 điểm, tương đương 1,21%, xuống 51.461,78 điểm. S&P 500 mất 33,59 điểm, hay 0,44%, xuống 7.552,14 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hầu như đi ngang nhưng vẫn giảm 3,15 điểm, xuống 25.978,43 điểm.

tang-lai-suat.jpg

Fed lần đầu tăng lãi suất kể từ năm 2023

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, ngày 16/9 quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị.

Trần Ngọc/VOV.VN (tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Fed
Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Fed

VOV.VN - Sáng nay (16/9), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD lên mức cao nhất từ trước đến nay - phiên lập đỉnh thứ 2 liên tiếp trong tuần, trong bối cảnh thị trường chờ kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Fed

Tỷ giá trung tâm lập đỉnh mới, thị trường chờ quyết định của Fed

VOV.VN - Sáng nay (16/9), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nâng tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD lên mức cao nhất từ trước đến nay - phiên lập đỉnh thứ 2 liên tiếp trong tuần, trong bối cảnh thị trường chờ kết quả của cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường trái phiếu Mỹ đặt cược giảm giá trước thềm cuộc họp của Fed
Thị trường trái phiếu Mỹ đặt cược giảm giá trước thềm cuộc họp của Fed

VOV.VN - Giới giao dịch trên thị trường trái phiếu Mỹ đang ồ ạt gia tăng các vị thế bán khống trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặt cược làn sóng bán tháo khiến lợi suất trái phiếu chính phủ leo lên mức đỉnh nhiều năm sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Thị trường trái phiếu Mỹ đặt cược giảm giá trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường trái phiếu Mỹ đặt cược giảm giá trước thềm cuộc họp của Fed

VOV.VN - Giới giao dịch trên thị trường trái phiếu Mỹ đang ồ ạt gia tăng các vị thế bán khống trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặt cược làn sóng bán tháo khiến lợi suất trái phiếu chính phủ leo lên mức đỉnh nhiều năm sẽ tiếp tục tiếp diễn.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất
Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

Lạm phát Mỹ tăng trong tháng 8, củng cố khả năng Fed nâng lãi suất

VOV.VN - Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhanh hơn trong tháng 8, trong khi lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 tháng, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách trong tuần tới.

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất
Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

VOV.VN - Thị trường lao động Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh trong tháng 8, với số việc làm mới cao gấp khoảng ba lần dự báo, làm giảm những lo ngại về nguy cơ suy yếu của nền kinh tế và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

Thị trường việc làm Mỹ tăng mạnh khiến Fed thận trọng với lãi suất

VOV.VN - Thị trường lao động Mỹ bất ngờ tăng trưởng mạnh trong tháng 8, với số việc làm mới cao gấp khoảng ba lần dự báo, làm giảm những lo ngại về nguy cơ suy yếu của nền kinh tế và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong các quyết định lãi suất sắp tới.

Chủ tịch Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao
Chủ tịch Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Ngày 28/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. 

Chủ tịch Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

Chủ tịch Fed cảnh báo lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao

VOV.VN - Ngày 28/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt. 

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá