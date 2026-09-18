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Giá vàng hôm nay 18/9: Vàng SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng

Thứ Sáu, 09:01, 18/09/2026
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VOV.VN - Giá vàng hôm nay 18/9, SJC tăng 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng.

Vàng Ancarat ở mức 14,73 triệu đồng/chỉ

Công ty Cổ phần Kim loại quý Ancarat niêm yết vàng nhẫn ACR 9999 (1 chỉ) ở mức 14,38 - 14,73 triệu đồng/chỉ (mua vào và bán ra) tăng 140.000 đồng/chỉ ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng Ancarat đang là 350.000 đồng/chỉ. Vàng Tứ Linh hội tụ 9999 (0,1 chỉ x 4) giá 5,76 - 5,9 triệu đồng/set, tăng 60.000 đồng/set ở hai chiều mua vào và bán ra so với phiên ngày 17/9.

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Giá vàng hôm nay, SJC duy trì 145,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, mở phiên giao dịch 18/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 144 triệu đồng/lượng; giá bán 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Mở phiên giao dịch 18/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 144 - 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Mở phiên giao dịch 18/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 146,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi mở phiên giao dịch 18/9 (theo giờ Việt Nam). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.354,4 USD/oz. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/9: 1 USD = 26.200 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,6 triệu đồng/lượng vào sáng ngày 18/9.

Thị trường vàng vẫn chịu tác động từ quyết định tăng lãi suất của Fed

Thị trường vàng vẫn chịu tác động từ quyết định tăng lãi suất của Fed ngày 16/9. Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75-4%, trong khi dự báo của các quan chức vẫn để ngỏ khả năng có thêm một lần tăng trong năm nay. Điều này tiếp tục tạo sức ép lên vàng trong trung hạn.

Tuy nhiên, diễn biến giao dịch sau cuộc họp cho thấy áp lực phần nào được giải tỏa khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD cùng giảm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống 4,93%, từ 5,01% cuối phiên 16/9, trong khi giá dầu giảm cũng hỗ trợ tâm lý trên thị trường vàng.

Giá vàng phục hồi lên trên 4.300 USD/ounce và hướng tới vùng kháng cự 4.354 USD/ounce. Dù vậy, đà tăng hiện chưa đủ để xác nhận xu hướng phục hồi bền vững. Vàng cần vượt và duy trì trên 4.354 USD/ounce để cải thiện cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn, thay vì chỉ là nhịp bật tăng do hoạt động mua bù bán khống sau cuộc họp Fed.

Về kỹ thuật, nếu vượt 4.354 USD/ounce, mục tiêu tiếp theo của phe mua là 4.403 USD và 4.434 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.283 USD/ounce, tiếp đến là 4.256 USD và 4.215 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, SJC duy trì 145,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay trước phiên giao dịch 18/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào 142,8 triệu đồng/lượng; giá bán 145,8 triệu đồng/lượng, ngang bằng giá mua vào và giá bán ra so với phiên sáng. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 17/9, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 142,8 - 145,8 triệu đồng/lượng, không thay đổi giá mua vào và giá bán ra so với mở phiên sáng. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng tại DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

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Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước đi ngang và giảm

Kết thúc phiên giao dịch 17/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội đi ngang hoặc có thay đổi giảm so với phiên sáng. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 142,3 - 145,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua và giá bán so với đầu phiên sáng.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 142,5 – 146,5 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng và giá bán ra so với đầu phiên sáng. Cuối chiều nay, vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn 142,7 - 146,7 triệu đồng/lượng, cùng giảm 300.000 đồng/lượng giá mua và bán so với phiên sáng.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi mở phiên giao dịch 17/9 (giờ Mỹ). Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.360 USD/oz, tăng 72 USD/oz so với cuối phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 17/9: 1 USD = 26.205 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 8,2 triệu đồng/lượng vào cuối ngày 17/9.

Vùng giá vàng 4.300 USD/oz đóng vai trò mốc tâm lý

Giá vàng thế giới tăng trở lại, sau khi chịu áp lực bán mạnh do Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, đồng thời cơ quan này phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt tiền tệ trong thời gian tới. Giá vàng trong ngày dao động trong biên độ khá rộng từ 4.234 - 4.366 USD/oz, tương ứng khoảng 131,5 USD/lượng. Diễn biến này cho thấy, thị trường vàng đang trải qua một phiên giao dịch đặc biệt biến động, khi nhà đầu tư phản ứng với quyết định chính sách mới nhất của Fed.

Ở chiều kỹ thuật, vùng giá 4.300 USD/oz có thể tiếp tục đóng vai trò mốc tâm lý. Nếu duy trì được trên vùng giá này sau quyết định của Fed, vàng có khả năng hướng trở lại vùng 4.400 - 4.450 USD/oz.

Một số phân tích kỹ thuật hiện đặt các mốc giá gần hơn quanh 4.331 và 4.400 USD/oz. Ngược lại, nếu vàng mất lại vùng giá 4.300 USD/oz và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, áp lực bán có thể đưa giá kiểm định vùng về 4.200 - 4.270 USD/oz.

Sau khi Fed đã tăng lãi suất đúng như dự kiến, thị trường vàng sẽ chuyển trọng tâm từ “Fed có tăng lãi suất hay không”, sang “Fed còn tăng bao nhiêu và duy trì lãi suất cao trong bao lâu”. Trong ngắn hạn, vùng 4.300 USD/oz tiếp tục là mốc quan trọng. Khả năng giá vàng giữ trên vùng này sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến của USD, lợi suất trái phiếu và thông điệp của Fed về các bước đi tiếp theo.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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