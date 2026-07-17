Giá vàng hôm nay 17/7: Giá vàng SJC giao dịch 145,2-148,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào sáng ngày 17/7 ở mức 145,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra là 148,2 triệu đồng/lượng; so với phiên giao dịch liền trước, giá vàng SJC ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC đang là 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào - bán ra ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng DOJI đang là 3 triệu đồng/lượng.

Sáng 17/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 142,1 – 145,6 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 141,6 – 145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, sáng 17/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco ở mức 3.992,97 USD/oz, giảm 43,53 USD/oz so với phiên liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 17/7: 1 USD = 26.440 VND, giá vàng thế giới tương đương 127,19 triệu đồng/lượng, thấp hơn 21,01 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 17/7/2026.

Vàng SJC bán ra 148,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 17/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng; giá bán là 148,2 triệu đồng/lượng, ổn định ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 145,2 – 148,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 ngàn đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 143,2 – 147,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so phiên liền trước.

Cuối giờ chiều ngày 16/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.036,5 USD/oz, giảm 3 USD/oz so với phiên trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 16/7: 1 USD = 26.450 VND, giá vàng thế giới tương đương 128,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,4 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.