Giá xăng dầu hôm nay 9/4: Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung Trung Đông

Thứ Năm, 10:03, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá dầu thế giới hôm nay (9/4) tăng hơn 2% khi nhà đầu tư lo ngại nguồn cung từ Trung Đông chưa thể khôi phục hoàn toàn, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran thiếu chắc chắn và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, đẩy Brent và WTI cùng lên quanh mốc 97 USD/thùng.

Giá dầu trên thị trường thế giới hôm nay (9/4) tăng do các nhà đầu tư lo ngại nguồn cung từ khu vực sản xuất quan trọng ở Trung Đông có thể không được khôi phục hoàn toàn trong bối cảnh nghi ngờ về việc thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran sẽ được duy trì và eo biển Hormuz quan trọng vẫn bị phong tỏa.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,6 USD, tương đương 2,74%, lên 97,35 USD/thùng vào lúc 00:48 GMT, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 3,02 USD, tương đương 3,2%, lên 97,43 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Cụ thể, theo Reuters cập nhật cuối giờ chiều ngày 8/4 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 94,25 USD/thùng, giảm 15,2 USD/thùng, tương đương giảm 13,8% so với phiên trước.

Trong khi đó giá dầu WTI ở mức 95,52 USD/thùng, giảm 17,43 USD/thùng, tương đương giảm 15,4%.

Theo phân tích, sự thay đổi lập trường của ông Donald Trump diễn ra ngay trước hạn chót mà ông đặt ra cho Iran phải mở cửa eo biển Hormuz, nơi 20% lượng dầu mỏ của thế giới đi qua, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công trên diện rộng vào cơ sở hạ tầng dân sự của nước này.

"Đây sẽ là một lệnh ngừng bắn hai chiều!" ông viết trên mạng xã hội, sau khi đăng tải trước đó vào thứ Ba rằng "cả một nền văn minh sẽ diệt vong đêm nay" nếu yêu cầu của ông không được đáp ứng.

Iran cho biết, họ sẽ ngừng các cuộc tấn công nếu các cuộc tấn công nhằm vào họ dừng lại, và việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi trong hai tuần với sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, theo một tuyên bố của Ngoại trưởng Abbas Araqchi.

Giá xăng dầu trong nước điều chỉnh giảm

Tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h30 ngày 8/4. Giá xăng RON95-III giảm 440 đồng/lít giá bán là 26.530 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 690 đồng lít, giá bán mới là 24.730 đồng/lít; Xăng E10 không có thông báo điều chỉnh, giá bán cũ là 26.080 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h30 ngày 8/4 cũng giảm 1.940 đồng/lít, giá bán mới là 42.840 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 470 đồng/lít, giá bán là 43.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 24.270 đồng/kg.

Trong nước, giá xăng dầu được điều chỉnh từ chiều 8/4

Kỳ này, liên Bộ cũng quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

PV/VOV.VN
Tag: Giá dầu thế giới giá xăng dầu 9/4 giá xăng dầu trong nước giá xăng giá dầu
