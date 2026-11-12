Giá xăng dầu giảm sâu từ 15h chiều nay 12/11

Giá xăng dầu hôm nay (12/11) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00. Theo đó, giá xăng E10RON95-V giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 21.840 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 1.310 đồng/lít, giá bán là 19.840 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng giảm 1.500 đồng lít, giá bán mới là 19.390 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 12/11 cũng giảm 1.870 đồng/lít, giá bán mới là 26.820 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này cũng giảm 2.200 đồng/lít, giá bán là 26.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 2.260 đồng/kg giá bán niêm yết 19.740 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (12/11) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng sinh học và dầu mazut

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 600 đồng/lít và dầu mazut 1.000 đồng/lít; đồng thời không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11 và kỳ điều hành ngày 12/11 là: 103,973 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 8,642 USD/thùng, tương đương giảm 7,67%); 106,028 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 7,837 USD/thùng, tương đương giảm 6,88%); 152,280 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 11,315 USD/thùng, tương đương giảm 6,92%); 620,545 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 112,240 USD/tấn, tương đương giảm 15,32%).