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Giá xăng dầu hôm nay 13/10: Giá dầu Brent ở mức 106,04 USD/thùng

Thứ Ba, 09:51, 13/10/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (13/10), giá dầu Brent giao dịch ở mức 106,04 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ là 93,27 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 13/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giao dịch ở ngưỡng 106,04 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ là 93,27 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu, và chính quyền của ông đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nhiên liệu Nga.

Việc bổ sung nguồn cung có thể giúp giảm bớt tình trạng khan hiếm nhiên liệu trên thị trường toàn cầu, xoa dịu một số lo ngại về nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu thô trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các nhà lập pháp từ cả hai đảng ở Mỹ phàn nàn rằng thỏa thuận của ông Trump với Putin dường như vi phạm luật pháp Mỹ cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga cho đến khi Moscow chấm dứt hành động gây hấn với Ukraine.

Giá dầu thế giới tăng

Theo Reuters, chiều 12/10 (theo giở Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 69 cent, tương đương 0,7%, lên 105,41 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,42 USD/thùng, tăng 57 cent, tương đương tăng 0,6%.

Nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 10/10 vào sân bay quốc tế Riyadh khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Các cuộc tấn công khác tiếp tục diễn ra vào Chủ nhật.

Ngoài ra, cũng đã có thêm nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đe dọa làm suy yếu sự phục hồi xuất khẩu dầu thô của Trung Đông đã được ghi nhận vào tháng 9.

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Giá dầu thế giới chiều 12/10 tăng do bình luận của Tổng thống Mỹ D. Trump về dầu diesel Nga và các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia

Theo thông báo từ Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh, một tàu chở dầu đã bị máy bay không người lái tấn công ở khu vực Sohar của Oman, trong khi một tàu khác bị hư hại khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz.

Giá dầu diesel kỳ hạn của ICE giảm 4,3% xuống còn 1.419,5 USD/tấn sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn (2,25 triệu thùng) dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, và sẽ còn cung cấp thêm sau đó.

"Tác động tức thời của thỏa thuận này còn đáng ngờ, vì công suất lọc dầu của Nga đã bị giảm đáng kể", nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết. "Tuy nhiên, Moscow đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, cho phép 500.000 tấn (khoảng 3,7 triệu thùng) được đưa ra thị trường quốc tế - tương đương với lượng tiêu thụ của Mỹ trong khoảng một ngày và khoảng 13% nhu cầu toàn cầu".

Xăng dầu trong nước ổn định

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước ổn định sau đợt điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Cụ thể tại đợt điều chỉnh ngày 8/10, giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).

Lê Thanh/VOV.VN
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