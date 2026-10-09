Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Ngày 9/10, theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 91,09 USD/thùng, giảm 0,4 USD/thùng (tương đương 0,44%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 103,74 USD/thùng, giảm 0,54 USD/thùng (tương đương 0,52%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Theo Reuters, chiều 8/10 - giờ Việt Nam, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5% do những lo ngại dai dẳng về nguồn cung từ Trung Đông, trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công vào tàu thuyền ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, trong khi Mỹ cắt giảm sản lượng do 1 cơn bão đe dọa sản lượng ngoài khơi.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 5 USD/thùng, tương đương tăng 4,99%, lên 105,20 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ ngày 29/9. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 4,47 USD/thùng, tương đương tăng 5,06%, lên 92,75 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 2/10.

Tình trạng gián đoạn cung ứng vẫn tiếp diễn

Chris Beauchamp, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của IG cho biết, việc Washington chuẩn bị nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn chống lại Iran đang giữ giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng.

Giá dầu trước đó đã giảm nhẹ, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng lượng dầu dự trữ, đồng thời ưu tiên nguồn cung dầu diesel khi các chính phủ tìm cách giải quyết giá nhiên liệu kỷ lục, cũng như sự gián đoạn nguồn cung do chiến tranh Iran gây ra.

Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu thế giới đã tăng hơn 5%

Tuy nhiên, các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% ​​lượng dầu và nhiên liệu toàn cầu trước chiến tranh, đã gia tăng trong tháng 10, khi cuộc xung đột Iran bước sang tháng thứ tám, đẩy giá dầu tăng cao.

Tuần trước, các vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua eo biển đã đạt mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, trong bối cảnh các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng cường xuất khẩu. "Tần suất các cuộc tấn công của Iran vào tàu thuyền hiện đang ở mức cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, còn có khả năng sẽ còn gia tăng hơn nữa. Việc nguồn cung sản phẩm bị hạn chế, chi phí hậu cần cực kỳ cao và khả năng leo thang căng thẳng với Iran rất lớn đang đẩy giá cả lên cao", ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận năng lượng của MST Marquee cho biết.

Giá dầu cũng đang tăng do nguồn cung bị cắt giảm, khi cơn bão Isaias tiến về phía các khu vực sản xuất ngoài khơi của Mỹ, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, khiến các công ty phải đóng cửa các giàn khoan của họ. Nhìn chung, các nhà sản xuất dầu khí ở Vịnh Mexico của Mỹ đã phải ngừng sản xuất khoảng 25,08% sản lượng dầu hiện tại và 16,37% sản lượng khí đốt tự nhiên do ảnh hưởng của cơn bão Isaias.

Dữ liệu tồn kho từ Mỹ - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã hỗ trợ giá dầu, khi lượng dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi lượng dự trữ dầu diesel giảm nhẹ.

Hầu hết các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (8/10) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 1/10 và kỳ điều hành ngày 8/10 là 147,668 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,80%); 154,018 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,770 USD/thùng, tương đương tăng 4,60%); 163,306 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 3,696 USD/thùng, tương đương giảm 2,21%); 720,164 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 26,474 USD/tấn, tương đương tăng 3,82%).