Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Giá dầu Brent và WTI ghi nhận mức tăng trong tuần

Theo Reuters, giá dầu Brent ở mức 104,72 USD, tăng 44 cent (tương đương 0,42%). Giá dầu WTI ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 36 cent (tương đương 0,39%).

Kế hoạch của Trung Quốc – quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – về việc nối lại xuất khẩu nhiên liệu đã qua tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng cũng gây áp lực lên thị trường. Hãng tin Reuters đã đưa tin về diễn biến này vào thứ Sáu, dẫn lời các nguồn tin liên quan.

Ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, cho biết cam kết của ông Trump đối với vấn đề Iran cùng với việc Trung Quốc nối lại xuất khẩu sản phẩm dầu đã khiến giá giảm xuống.

Giá dầu đã biến động mạnh trong tuần này do những mối đe dọa đối với hoạt động vận tải biển tại vùng Vịnh và eo biển Hormuz – khu vực từng vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% ​​nguồn cung toàn cầu trước khi chiến tranh nổ ra – đang gia tăng.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Washington đang có những "cuộc thảo luận hiệu quả" với Iran và khẳng định không có kế hoạch tấn công nào trước cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11, bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng ông đang cân nhắc một cuộc tấn công trước thời điểm đó.

Cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran đưa tin Ngoại trưởng Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày.

Mỹ vẫn đang gây sức ép kinh tế lên Iran thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân, mạng lưới và 17 tàu vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu và hóa dầu của Iran.

Cuộc chiến tại Iran và xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu đã qua tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Thị trường dầu mỏ cũng đang phải đối mặt với ảnh hưởng từ bão Isaias tại Vịnh Mexico; theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản Biển của Mỹ, tính đến thứ Năm, các nhà sản xuất tại đây đã phải tạm dừng khai thác khoảng 1,3 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 62,9% sản lượng dầu hiện tại.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Chiều tối 9/10, theo dữ liệu từ Webgia.com, giá dầu WTI đứng ở mức 90,64 USD/thùng, giảm 0,85 USD/thùng (tương đương 0,93%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 102,99 USD/thùng, giảm 1,29 USD/thùng (tương đương 1,24%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển dầu ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, nơi vận chuyển lượng dầu và nhiên liệu tương đương khoảng 20% ​​toàn cầu trước chiến tranh, đã gia tăng trong tháng 10 khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bước sang tháng thứ tám.

Các vụ tấn công vào tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã gia tăng khi các nhà sản xuất vùng Vịnh tăng cường xuất khẩu dầu. Các vụ tấn công đi kèm với chi phí vận chuyển dầu cao hơn và rủi ro lớn hơn đối với hàng hóa và thủy thủ đoàn.

Dữ liệu tồn kho từ Mỹ - quốc gia tiêu thụ và sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã hỗ trợ giá dầu khi lượng dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn dự kiến, trong khi lượng dự trữ dầu diesel giảm nhẹ.

Theo cơ quan hàng không Saudi Arabia, các sân bay ở Jazan và Najran đã bị tấn công trong hai vụ việc vào tối thứ Hai, trong bối cảnh xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen leo thang.

Trong khi đó, quan hệ Mỹ-Iran chưa có dấu hiệu cải thiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/10 tuyên bố, không ai biết ai đang điều hành Iran trong suốt cuộc chiến kéo dài 8 tháng giữa Mỹ và Israel.

Xăng dầu trong nước tiếp tục tăng giá

Tất cả các mặt hàng xăng và 2 loại dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 8/10. Giá xăng E10RON95-V tăng 870 đồng/lít, giá bán mới là 29.050 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.070 đồng/lít, giá bán là 28.250 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.140 đồng lít, giá bán mới là 27.700 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 8/10 giảm 590 đồng/lít, giá bán mới là 29.120 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 860 đồng/lít, giá bán là 30.630 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 700 đồng/kg, giá bán mới là 21.090 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với duy nhất mặt hàng dầu diesel là 200 đồng/lít; Đồng thời liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.