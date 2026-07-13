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Giá xăng dầu hôm nay 13/7: Giá dầu tại Mỹ tăng khi giao tranh Mỹ-Iran leo thang

Thứ Hai, 05:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sau gián đoạn trong hệ thống lọc dầu toàn cầu và xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ đã làm nguồn cung dầu tại nước này thêm khan hiếm.

Giá dầu Brent giao dịch toàn cầu, đang trên đà tăng khoảng 5,5% sau các vụ tấn công vào một số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Cụ thể, giá dầu Brent có giá 77,86 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ có giá 73,37 USD/thùng. Điều này diễn ra sau các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa Mỹ và Iran, cùng với quyết định của Washington thu hồi giấy phép chung cho phép bán dầu của Iran.

Lưu lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước xung đột, làm dấy lên lo ngại rằng ngay cả những gián đoạn nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng đến thị trường nhiên liệu toàn cầu. Tuyến đường thủy quan trọng này vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu khí toàn cầu hàng ngày trước khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2 vừa qua.

gia xang dau hom nay 13 7 gia dau tai my tang khi giao tranh my-iran leo thang hinh anh 1

Ông Trump đã gây áp lực lên các nhà bán lẻ xăng dầu để giảm giá mạnh hơn. Chính quyền đã thúc giục Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra khả năng tăng giá xăng dầu bất hợp lý và gần đây đã đưa ra một sáng kiến ​​giảm giá mới, cung cấp xăng dầu giảm giá tại một số địa điểm ở Pennsylvania và New Jersey.

Tại Mỹ, việc ngừng hoạt động của các nhà máy lọc dầu đã gây thêm áp lực lên nguồn cung, bao gồm cả sự gián đoạn tại nhà máy Marathon Petroleum. Nhà máy lọc dầu công suất 146.000 thùng mỗi ngày tại Detroit, Michigan, và của Delta. Nhà máy lọc dầu công suất 190.000 thùng/ngày tại Trainer, Pennsylvania.

Lượng tồn kho tại vùng Vịnh Mexico của Mỹ, nơi sản xuất phần lớn nguồn cung sản phẩm lọc dầu của cả nước, đã giảm xuống còn 76,4 triệu thùng vào tuần trước, thấp hơn mức trung bình 5 năm là 82,3 triệu thùng.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 ngày 9/7. Giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

gia xang dau hom nay 13 7 gia dau tai my tang khi giao tranh my-iran leo thang hinh anh 2

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Ánh Phương/VOV.VN
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