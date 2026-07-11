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Giá xăng dầu hôm nay 11/7: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Thứ Bảy, 05:00, 11/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu WTI đứng ở mức 71,91 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 76,11 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Ngày 10/7, giá dầu WTI đứng ở mức 71,91 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 76,11 USD/thùng, giảm 0,18 USD/thùng.

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Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Giá xăng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm từ 15h chiều 9/7

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 2/7 và kỳ điều hành ngày 9/7 là 94,948 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 3,218 USD/thùng, tương đương giảm 3,28%); 97,468 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 2,624 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 116,456 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 4,656 USD/thùng, tương đương tăng 4,16%); 428,324 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 4,486 USD/tấn, tương đương giảm 1,04%).

PV/VOV.VN
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