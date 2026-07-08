Giá dầu tăng mạnh sau khi Mỹ hủy miễn trừ trừng phạt dầu mỏ Iran

Đến cuối phiên giao dịch, giá dầu thô WTI của Mỹ tăng hơn 5%, lên trên 72 USD/thùng, trong khi dầu Brent Biển Bắc tăng khoảng 5,3%, vượt 75 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 25/6. Giá dầu tăng vọt do thị trường phản ứng mạnh trước lo ngại nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục bị siết chặt trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tái bùng phát.

Tàu qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Phía Mỹ cho biết bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran về việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt "hoàn toàn phụ thuộc vào hành động của Iran". Theo đó, Tehran chỉ được hưởng các lợi ích nếu tuân thủ các cam kết, trong khi những vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết quyết định hủy bỏ miễn trừ có hiệu lực ngay lập tức. Theo đó, mọi hoạt động sản xuất, vận chuyển và mua bán dầu của Iran phải chấm dứt trước ngày 17/7, thay vì được phép tiếp tục đến ngày 21/8 như quy định trước đó.

Trước đó, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải của Anh cho biết đã ghi nhận ba vụ tấn công nhằm vào các tàu thương mại đang hoạt động tại eo biển Hormuz và ngoài khơi Oman. Một tàu bị máy bay không người lái không xác định tấn công, một tàu khác trúng vật thể lạ gây hư hại kết cấu, trong khi tàu thứ ba bốc cháy sau khi bị tấn công ngoài khơi Oman. Ngay sau các vụ tấn công vào tàu thương mại, phía Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ Iran.

Ngoài thị trường năng lượng, diễn biến căng thẳng cũng tác động tới thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đồng loạt tăng, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm vượt mốc 5%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng chịu áp lực bán tháo. Chỉ số S&P 500 giảm 0,45%, còn Nasdaq 100 mất gần 2%, chủ yếu do cổ phiếu công nghệ và bán dẫn lao dốc.