Giá xăng dầu hôm nay 16/7: Giá dầu Brent tăng lên mức 86,19 USD/thùng

Giá dầu Brent tiếp tục tăng lên mức 86,19 USD/thùng

Theo Reuters, cuối ngày 15/7 (giờ Việt Nam), giá dầu tiếp tục tăng khoảng 2% sau khi Tổng thống Donald Trump tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả các cảng của Iran và Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran đe dọa đóng cửa "tất cả các hành lang xuất khẩu khác có lợi cho Mỹ và các đồng minh của nước này".

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,71 USD, tương đương 2%, lên 86,44 USD/thùng vào lúc 08:06 GMT. Giá dầu West Texas Intermediate kỳ hạn tăng 1,43 USD, tương đương 1,8%, lên 80,77 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục tăng khoảng 2%. (Ảnh minh họa: KT)

Các nhà phân tích cho rằng, Iran đang phát tín hiệu rằng họ có thể sử dụng đồng minh Houthi ở Yemen để phong tỏa cửa ngõ Bab el-Mandeb dẫn ra Biển Đỏ, mở ra một mặt trận mới chống lại Washington và đe dọa hai trong số những tuyến đường vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Tuần trước, xung đột giữa Iran và Mỹ đã bùng phát trở lại, làm rạn nứt thỏa thuận ngừng bắn vốn đã mong manh đạt được hồi tháng 6/2026 sau nhiều tháng giao tranh.

Giá xăng trong nước cao nhất 21.200 đồng/lít

Sau kỳ điều chỉnh từ 16h ngày 9/7, giá xăng E10RON95-V giảm 410 đồng/lít, giá bán là 21.200 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III giảm 410 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 giảm 540 đồng lít, giá bán mới là 19.190 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 9/7 tăng 570 đồng/lít, giá bán mới là 21.740 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 650 đồng/lít, giá bán là 21.610 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 320 đồng/lít, giá bán mới là 13.730 đồng/kg.

Kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với xăng sinh học là 200 đồng/lít; đối với dầu diesel 0 đồng/lít và dầu mazut là 200 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.