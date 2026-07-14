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Giá dầu tăng 15% sau các cuộc không kích mới của Mỹ vào Iran

Thứ Ba, 22:16, 14/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/7 sau khi Mỹ tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran và chuẩn bị tái áp đặt phong tỏa các cảng biển cũng như tàu thuyền liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent có thời điểm vượt 87 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 6, trong khi dầu WTI của Mỹ vượt 81 USD/thùng. Tính từ khi thị trường mở cửa hôm Chủ nhật, giá dầu Brent đã tăng hơn 15%, còn dầu WTI tăng hơn 12%.

Còn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại tại Iran nhằm làm suy giảm năng lực của nước này trong việc đe dọa hoạt động vận tải thương mại trên biển. Theo kế hoạch, từ 16 giờ ngày 14/7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, Washington sẽ tái áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển và tàu thuyền liên quan đến Iran tại eo biển Hormuz.

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Mỹ mở đợt tấn công thứ ba nhằm vào Iran. (Ảnh: Reuters)

Các chuyên gia của công ty phân tích ING nhận định việc Mỹ tái lập phong tỏa sẽ có tác động lớn hơn nhiều đối với thị trường năng lượng so với việc Washington trước đó chỉ đình chỉ cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. ING ước tính, nếu áp dụng mức phí 20% như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, giá dầu có thể tăng lên mức sát 100 USD/thùng.

Trong khi đó, Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của nước này. Theo đó chỉ số CPI đã giảm 0,4% so với tháng trước, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Lạm phát theo năm cũng giảm xuống còn 3,5%, thấp hơn mức 3,8% mà giới phân tích dự báo và giảm từ mức 4,2% của tháng 5. Tuy nhiên, đà tăng mới của giá dầu sau các cuộc tấn công vào Iran có thể khiến áp lực lạm phát quay trở lại trong những tháng tới nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

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Ông Trump yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán lẻ xăng dầu ngay lập tức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các nhà bán lẻ xăng dầu lập tức giảm giá bán lẻ, cho rằng mức giá hiện tại không còn phù hợp khi giá dầu thô đang đi xuống. Ông đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp có thể đối mặt với "những rắc rối lớn" nếu tiếp tục duy trì giá cao.

Quang Trung/VOV-Washington
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