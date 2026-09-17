Giá xăng dầu hôm nay 17/9: Giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng

Giá xăng dầu hôm nay (17/9) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 1.300 đồng/lít, giá bán mới là 26.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.400 đồng/lít, giá bán là 25.630 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.390 đồng lít, giá bán mới là 25.130 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 17/9 tăng 1.460 đồng/lít, giá bán mới là 29.940 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 3.100 đồng/lít, giá bán là 31.470 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.040 đồng/kg, giá bán mới là 19.190 đồng/kg.

Biểu giá xăng dầu hôm nay (17/9) áp dụng từ 15h00 - Đơn vị tính: Đồng/lít/kg

Chi Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 1.250 đồng/lít; đối với dầu diesel 2.000 đồng/lít; Dầu mazut 1.250 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 10/9 và kỳ điều hành ngày 17/9 là 141,086 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 13,200 USD/thùng, tương đương tăng 10,32%); 146,234 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 14,068 USD/thùng, tương đương tăng 10,64%); 182,634 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 21,604 USD/thùng, tương đương tăng 13,42%); 696,436 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 88,782 USD/tấn, tương đương tăng 14,61%).