Giá xăng dầu hôm nay 16/9: Giá dầu giảm khi tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh

Giá dầu hạ nhiệt sau cú tăng hơn 3 USD/thùng

Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 93 cent, tương đương 0,86%, xuống 107,82 USD/thùng vàolúc 00:28 GMT. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ giảm 97 cent, tương đương 0,92%, xuống 104,86 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều tăng hơn 3 USD/thùng trong phiên ngày 15/9, lên mức cao nhất kể từ ngày 19/5. Diễn biến này diễn ra sau khi Saudi Arabia tạm dừng bốc dỡ dầu tại Yanbu, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, đồng thời cắt giảm lượng dầu vận chuyển đến châu Âu.

Theo các nguồn tin thị trường hôm 15/9, dẫn dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đều tăng trong tuần trước.

Cụ thể, tồn kho dầu thô tăng 7,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 11/9. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích về mức giảm khoảng1,6 triệu thùng, theo khảo sát của Reuters.

Dữ liệu API cho thấy, tồn kho xăng và dầu diesel tăng bất ngờ đã gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, Haitong Futures nhận định trong một bản ghi chú rằng mức tăng tồn kho tại khu vực chưa làm thay đổi tình trạng khan hiếm cơ bản trên thị trường dầu thô toàn cầu.

Giá dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu hôm nay, chiều 15/9 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,5 USD, tương đương 2,37%, lên 108,18 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ tăng 2,46 USD, tương đương 2,43%, lên 103,85 USD/thùng.

Lo ngại về nguồn cung gia tăng sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia hôm 14/9. Trong khi đó, một số quốc gia Arab vùng Vịnh đã hoãn các cuộc thảo luận dự kiến với Iran, làm dấy lên thêm những quan ngại về khả năng căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, nhận định các cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia có thể tác động đến kỳ vọng của giới đầu tư về mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian kéo dài của xung đột.

Chiều 15/9, giá dầu Brent vượt mức 108 USD/thùng. Ảnh Reuters

Hôm 14/9, lực lượng Houthi tuyên bố đã phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ không quân ở Khamis Mushait, miền Nam Saudi Arabia. Theo tuyên bố của lực lượng này, các mục tiêu bao gồm nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn dược. Đây được xem là hành động đáp trả các cuộc không kích của Saudi Arabia nhằm vào Yemen.

Việc các cơ sở dầu mỏ trở thành mục tiêu tấn công đánh dấu bước leo thang đáng kể của xung đột, đồng thời làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực vùng Vịnh.

Goldman Sachs cảnh báo giá dầu Brent có thể tăng lên trên 120 USD/thùng trong kịch bản sản lượng dầu trung bình của khu vực vùng Vịnh trong năm 2027 vẫn thấp hơn khoảng 4 triệu thùng/ngày so với mức trước chiến tranh.

Diễn biến mới cho thấy thị trường dầu mỏ tiếp tục đặc biệt nhạy cảm trước các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông. Bất kỳ sự gián đoạn kéo dài nào đối với hoạt động khai thác, vận chuyển hoặc xuất khẩu dầu tại khu vực này đều có thể tạo thêm sức ép tăng giá đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Giá xăng E10RON95-V ổn định ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 10/9 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu, đồng thời chi 500 đồng/lít từ Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học.