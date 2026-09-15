English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Giá dầu tăng do lo ngại nguồn cung từ Trung Đông

Thứ Ba, 08:54, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (15/9), giá dầu thế giới tăng do lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn sau các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia khiến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này ngừng hoạt động và làm dấy lên nghi ngờ về những nỗ lực nhằm giảm thiểu rủi ro vận chuyển hàng.

Giá xăng dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 15/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,24 USD, tương đương 1,18%, lên 106,93 USD/thùng, sau khi tăng 1% trước đó, trong khi giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao kỳ hạn của Mỹ tăng 1,29 USD, tương đương 1,24%, lên 102,65 USD/thùng, sau khi tăng 1,3% trong phiên giao dịch trước đó.

Trước đó, ngày 14/9, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã phát động các cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia, trong khi các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh hoãn các cuộc thảo luận đã lên kế hoạch với Iran, làm dấy lên lo ngại rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể leo thang và làm gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

Lực lượng Houthi đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ không quân Khamis Mushait ở miền nam Saudi Arabia, nhắm vào các nhà chứa máy bay, hệ thống radar, đường băng và kho đạn dược để trả đũa các cuộc tấn công của Saudi Arabia vào Yemen.

Điều này xảy ra sau các cuộc tấn công trước đó nhằm vào Saudi Arabia, mà Riyadh đổ lỗi cho các chiến binh được Iran hậu thuẫn ở Iraq, làm gián đoạn đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này, vốn cho phép xuất khẩu dầu mỏ đi vòng qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.

Giá dầu thế thới tăng gần 3%

Trong phiên giao dịch trước đó, theo Reuters, giá dầu thô Brent tăng 2,93 USD (tương đương 2,8%) lên 107,54 USD/thùng vào lúc 07:00 GMT. Giá dầu WTI tăng 2,88 USD (tương đương 2,9%) lên 102,93 USD/thùng.

Diễn biến này tiếp nối sự gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Arab Saudi, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào tuyến đường ống Đông-Tây huyết mạch, theo nhận định của các chuyên gia chiến lược về hàng hóa tại ING; tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tiềm tàng nghiêm trọng đến đâu hay tuyến đường ống này sẽ phải ngừng hoạt động trong bao lâu.

Theo các quan chức Arab Saudi, đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này đã tạm thời ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Việc đóng cửa đường ống này – vốn giúp Arab Saudi tránh đi qua eo biển Hormuz và chuyển hướng xuất khẩu – đe dọa tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo ba nguồn tin trong ngành am hiểu về hoạt động xuất khẩu của Arab Saudi, khi đường ống ngừng hoạt động, lượng dầu dự trữ tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong khoảng từ 5 đến 7 ngày.

gia xang dau hom nay 15 9 gia dau tang do lo ngai nguon cung tu trung Dong hinh anh 1
Ảnh minh họa

Cuộc tấn công mới nhắm vào Arab Saudi và eo biển Hormuz

Hôm Chủ nhật, truyền thông nhà nước Arab Saudi đã công bố hình ảnh video cho thấy thiệt hại đối với nhà dân và một nhà thờ Hồi giáo, được cho là hậu quả từ vụ tấn công của lực lượng Houthi vào tỉnh Jazan ở miền nam nước này. Phía Houthi cũng tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Arab Saudi tại một tỉnh lân cận.

Trong khi đó, cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO cho biết hôm Chủ nhật rằng một tàu tại eo biển Hormuz đã bị trúng đạn, gây ra hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Iran thông báo một người đã thiệt mạng và bốn thủy thủ bị thương trên một tàu thương mại của nước này khi tàu bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi.

Lực lượng Houthi tại Yemen (nhóm có quan hệ với Iran) đã tiến tới đảo chiến lược Perim vào thứ Sáu, nhằm siết chặt quyền kiểm soát đối với eo biển Bab el-Mandeb – một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng khác, nơi lưu thông từ 4% đến 5% nguồn cung toàn cầu trong những tháng gần đây.

Giá dầu đã tăng vọt 8% vào tuần trước do các sự gián đoạn này, vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật rằng cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai tại Oman giữa các nước vùng Vịnh và Iran để thảo luận về eo biển Hormuz đã bị hoãn lại.

Chưa có cuộc đàm phán hòa bình nào về cuộc chiến – vốn do Mỹ và Israel phát động cách đây sáu tháng – được tổ chức kể từ khi thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6 đổ vỡ.

xang_dau.jpg

Giá xăng dầu hôm nay 14/9: Giá dầu tăng hơn 2% sau các cuộc tấn công mới

VOV.VN - Giá dầu sáng nay 14/9, giá dầu đã tăng hơn 2% vào thứ Hai, sau khi các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi nhắm vào Arab Saudi và các vụ tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền ở vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại về nguồn cung, tiếp nối sự kiện đóng cửa một đường ống dẫn dầu quan trọng của Arab Saudi.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu giảm, nguồn cung vẫn khan hiếm
Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu giảm, nguồn cung vẫn khan hiếm

VOV.VN - Giá dầu giảm nhưng vẫn đang trên đà tăng hơn 8% trong tuần, trong khi giá dầu diesel của Mỹ đạt mức cao kỷ lục do các cuộc tấn công dọc theo các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu giảm, nguồn cung vẫn khan hiếm

Giá xăng dầu hôm nay 13/9: Giá dầu giảm, nguồn cung vẫn khan hiếm

VOV.VN - Giá dầu giảm nhưng vẫn đang trên đà tăng hơn 8% trong tuần, trong khi giá dầu diesel của Mỹ đạt mức cao kỷ lục do các cuộc tấn công dọc theo các tuyến đường vận chuyển ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm
Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm về mức 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ hạ xuống còn 104,61 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm về mức 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ hạ xuống còn 104,61 USD/thùng.

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng
Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên 11/9, đưa cả hai loại dầu chủ chốt hướng tới mức giá trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng trên những tuyến vận chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên 11/9, đưa cả hai loại dầu chủ chốt hướng tới mức giá trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng trên những tuyến vận chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá