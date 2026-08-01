Giá xăng dầu hôm nay 1/8: Giá dầu Brent tăng nhẹ ở ngưỡng 89,08 USD/thùng

Giá dầu Brent tăng nhẹ

Cập nhật chiều tối 31/7 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu WTI ở mức 83,11 USD/thùng, giảm 0,57 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 89,08 USD/thùng, tăng 0,06 USD/thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Giá xăng E10RON95-Vđã lên mức 24.250 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).