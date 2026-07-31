Giá xăng dầu hôm nay 31/7: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay, sáng 31/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI đứng ở mức 82,79 USD/thùng, giảm 0,96 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 88,18 USD/thùng, giảm 0,95 USD/thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Trước đó, theo Reuters cập nhật chiều 30/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng sau các cuộc tấn công mới giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn dòng chảy dầu qua các tuyến vận chuyển chính.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,06 USD/thùng, tương đương 1,17%, lên 91,80 USD/thùng sau khi chạm mức thấp nhất là 89,02 USD/thùng trong phiên giao dịch trước đó. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 39 cent/thùng, tương đương 0,46%, lên 84,85 USD/thùng sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên 83,21 USD/thùng.

Lượng lớn dầu mỏ được vận chuyển ra khỏi Trung Đông

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự và cơ sở máy bay không người lái, trong một chiến dịch kéo dài 2 giờ được phát động sau khi Tehran bắn tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông.

Giá dầu mỏ đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia - Ảnh minh họa: The Indian Express

Eo biển Hormuz - nơi thường điều tiết khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu, vẫn là tâm điểm chú ý của thị trường dầu mỏ kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, trọng tâm của nhà đầu tư là khối lượng dầu đã được vận chuyển ra ngoài khu vực Trung Đông.

Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết, 1 tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar đã đi qua tuyến đường do Iran chỉ định ở eo biển Hormuz với sự cho phép của Iran. Theo dữ liệu của Kpler và LSEG, tàu chở dầu Al Areesh đã bốc dỡ hàng tại cảng Ras Laffan của Qatar vào khoảng ngày 4 - 6/7 và đã rời eo biển vào đêm 29/7.

Cuộc xung đột Mỹ - Iran cũng đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab el-Mandeb, tạo ra điểm áp lực thứ hai đối với dòng chảy dầu toàn cầu dọc theo eo biển Hormuz. Nhóm Houthi của Yemen đang xem xét áp đặt phí đối với các tàu thương mại đi qua phía nam Biển Đỏ, 1 tuần sau khi tuyên bố phong tỏa hải quân đối với Saudi Arabia.

Trong một diễn biến có liên quan, Tập đoàn Đường ống Caspian được hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời cho biết, họ đã tạm ngừng việc bốc dỡ dầu sau 1 vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào 1 tàu chở dầu.

Giá xăng E10RON95-Vđã lên mức 24.250 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ảnh hưởng tăng từ giá dầu thế giới

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).