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Giá xăng dầu hôm nay 30/7: Giá dầu chững lại khi nhiều tàu rời khỏi Trung Đông

Thứ Năm, 05:10, 30/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 30/7 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn giảm 79 cent/thùng, tương đương 0,9%, xuống còn 87,30 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 76 cent/thùng, tương đương 0,9%, xuống còn 83,70 USD/thùng.

Giá dầu thế giới chững lại

Giá xăng dầu hôm nay 30/7, giá dầu thế giới chững lại khi các tàu chở dầu tiếp tục rời khỏi Trung Đông, ngay cả khi căng thẳng đang leo thang, trong khi cuộc chiến Mỹ-Iran lan rộng ra ngoài các mặt trận chính.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 79 cent/thùng, tương đương 0,9%, xuống còn 87,30 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 76 cent/thùng, tương đương 0,9%, xuống còn 83,70 USD/thùng. Giá dầu Brent tăng 7,91% trong phiên giao dịch trước đó và WTI tăng 6,56%, được đánh giá là đợt tăng mạnh nhất kể từ khi chiến tranh Iran nổ ra.

Theo dữ liệu vận chuyển sơ bộ, 39 tàu chở hàng đã đi qua eo biển Bab el-Mandeb vào Biển Đỏ, con số cao nhất kể từ ngày 19/7, trong khi chỉ có một vài tàu đi qua eo biển Hormuz. Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết, dầu mỏ vẫn tiếp tục được vận chuyển ra khỏi khu vực Trung Đông, thông qua nhiều kênh khác nhau. Tình trạng này càng kéo dài, càng làm suy yếu ảnh hưởng của Iran đối với eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng nhất thế giới, trước đây từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu khí toàn cầu. Tuyến đường này đã bị phong tỏa phần lớn kể từ khi cuộc chiến Mỹ-Iran bắt đầu vào tháng Hai, bất chấp những nỗ lực nhằm đạt được bước đột phá ngoại giao về việc cho phép tàu thuyền đi qua eo biển.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết, Iran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng nhau quản lý eo biển trong khu vực. Các nguồn tin cho biết, Saudi Arabia đang tìm cách xây dựng một liên minh, để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trên Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Trước đó, theo Reuters, chiều tối 29/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 3,04 USD, tương đương 3,6%, lên 87,13 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 2,80 USD, tương đương 3,5%, lên 82,06 USD/thùng.

"Các cuộc tấn công quân sự mới ở Trung Đông và việc các quan chức Iran nhắc lại mong muốn kiểm soát hoạt động vận chuyển hàng hải qua eo biển Hormuz trong bối cảnh nguồn cung dầu qua eo biển này giảm sút đang đẩy giá dầu tăng trở lại", nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

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Các tàu trên eo biển Hormuz. Ảnh minh họa: Reuters.

Ngày 29/7, Hoa Kỳ và Saudi Arabia đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq, Hoa Kỳ cáo buộc các nhóm này đã gây ra các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dầu mỏ của Saudi Arabia. Các cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã ngăn chặn một cuộc tấn công bất ngờ của Iran nhằm vào binh lính Mỹ trong khu vực.

Giá xăng trong nước ổn định

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 23/7, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).

Lê Thanh/VOV.VN
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