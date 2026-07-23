Giá xăng dầu hôm nay 23/7: Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu lên cao

Giá dầu thế giới tăng cao nhất trong 6 tuần

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,93 USD, tương đương 2%, lên 96 USD, mức cao nhất kể từ ngày 8 tháng 6. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,44 USD, tương đương 1,7%, lên 88,27 USD sau khi tăng gần 3% hôm 22/7.

Quân đội Mỹ cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công đêm thứ 2 liên tiếp. Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran mỗi khi Iran bắn vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz, làm leo thang căng thẳng trong cuộc chiến với Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết một tàu chở dầu đã bốc cháy sau một vụ nổ khi đang cố gắng đi qua khu vực mà họ mô tả là tuyến đường gài mìn ở phía nam eo biển Hormuz, và hai tàu chở dầu khác đã quay trở lại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố eo biển này nằm dưới sự kiểm soát của họ và "hoàn toàn bị phong tỏa" trong khi các hành động của Mỹ vẫn tiếp diễn trong khu vực, đồng thời cảnh báo rằng không một tàu chở dầu nào được phép ra vào mà không có sự phối hợp với Iran.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Trước đó, chiều tối 22/7 (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 88,24 USD/thùng, tăng 4,62 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 90,77 USD/thùng, tăng 5,83 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước thay đổi từ ngày 16/7

Ngày 16/7, giá xăng dầu được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h. Giá xăng E10RON95-V tăng 550 đồng/lít, giá bán là 21.750 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 550 đồng/lít, giá bán là 20.000 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 630 đồng lít, giá bán mới là 19.820 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h ngày 16/7 tăng 1.580 đồng/lít, giá bán mới là 23.320 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.980 đồng/lít, giá bán là 24.590 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 720 đồng/kg, giá bán mới là 14.450 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 500 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 9/7 và kỳ điều hành ngày 16/7 là 100,030 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,082 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 103,692 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 6,224 USD/thùng, tương đương tăng 6,39%); 136,284 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 19,828 USD/thùng, tương đương tăng 17,03%); 486,366 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 58,042 USD/tấn, tương đương tăng 13,55%).