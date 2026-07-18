Hải Nam trở thành tỉnh đầu tiên của Trung Quốc cấm bán xe xăng từ năm 2030

Lộ trình này được đưa ra trong “Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026-2030) về xây dựng Khu thí điểm Văn minh Sinh thái Quốc gia Hải Nam”.

Theo đó, đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông mua mới hoặc thay thế để phục vụ mục đích công cộng hoặc cá nhân tại Hải Nam phải là xe năng lượng mới hoặc năng lượng sạch, ngoại trừ xe chuyên dụng. Tỷ trọng xe năng lượng mới trên tổng số phương tiện đang lưu hành dự kiến sẽ tăng từ mức 24% của hiện tại lên 45% vào năm 2030.

Xe năng lượng mới hoạt động tại khu thí điểm không phát thải carbon Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam ngày 26/3/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Lý giải việc Hải Nam được chọn thí điểm “khai tử” xe xăng ở Trung Quốc, ông Chu Tây Sản (Zhu Xichan), Giáo sư Học viện Ô tô, Đại học Đồng Tế, cho biết: “Việc thúc đẩy xe năng lượng mới đã đóng một vai trò quan trọng ở Hải Nam. Đảo Hải Nam rất phù hợp với xe năng lượng mới, đặc biệt là xe thuần điện. Nhiệt độ phù hợp, diện tích đảo không quá lớn. Phạm vi hoạt động 600 km là hoàn toàn đủ với một chiếc xe thuần điện. Trong quá khứ, khi xe năng lượng mới chưa được thị trường chấp nhận, Hải Nam là khu vực đầu tiên được nghĩ đến như một vùng thí điểm".

Ông Thôi Đông Thụ (Cui Dongshu), Tổng Thư ký Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), bổ sung thêm: “Chúng tôi cho rằng việc cấm bán xe chạy bằng xăng hiện là phù hợp nhất ở Hải Nam. Hải Nam là nơi duy nhất trong cả nước có đường cao tốc miễn phí, phí đường cao tốc đối với xe chạy bằng xăng đã bao gồm trong giá nhiên liệu. Do giá nhiên liệu tương đối cao, người tiêu dùng Hải Nam rất sẵn sàng sử dụng xe điện. Đồng thời, vì khoảng cách di chuyển trên đảo Hải Nam tương đối ngắn, do vậy không lo vấn đề về phạm vi hoạt động thấp của xe điện".

Tuy nhiên, việc “cấm kinh doanh” không đồng nghĩa với “cấm sử dụng” xe chạy bằng động cơ đốt trong. Kể từ năm 2030, các xe chạy bằng xăng đã đăng ký tại Hải Nam vẫn được kiểm định và lưu hành hợp pháp.

Dữ liệu cho thấy, năm 2025, Hải Nam đã bán 116.800 xe năng lượng mới, chiếm 62,9% tổng số xe cơ giới mới bán ra cùng năm, đứng đầu cả nước Trung Quốc về tỷ lệ thâm nhập thị trường. Hiện nay, cứ 4 xe cơ giới lưu thông trên đường phố Hải Nam thì có 1 xe là xe năng lượng mới. Tỷ lệ phủ sóng của các trạm sạc tại các xã, thị trấn thuộc tỉnh Hải Nam đã đạt 100%.