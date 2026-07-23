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Giá xăng dầu hôm nay 23/7: Xăng, dầu đều tăng giá từ 15h chiều nay

Thứ Năm, 14:57, 23/07/2026
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VOV.VN - Giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít từ 15h chiều nay 23/7.

Giá xăng dầu hôm nay (23/7) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (23/7), theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7.

Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

gia xang dau hom nay 23 7 xang, dau deu tang gia tu 15h chieu nay hinh anh 1
Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 23/7

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).

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Giá xăng dầu hôm nay 23/7: Căng thẳng Mỹ - Iran đẩy giá dầu lên cao

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (23/7 - theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng hơn 1,5%, lên mức cao nhất trong hơn 6 tuần sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, trong khi lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục nhắm mục tiêu các tàu chở dầu trên Biển Đỏ, làm gia tăng lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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