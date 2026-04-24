Giá xăng dầu hôm nay 24/4: Giá dầu tăng do lo ngại căng thẳng quân sự leo thang

Giá dầu thế giới tăng

Theo Reuters, giá dầu thế giới tăng do lo ngại về sự leo thang quân sự mới ở Trung Đông, sau khi Iran công bố đoạn video quay cảnh biệt kích lên tàu chở hàng ở eo biển Hormuz, cùng các báo cáo cho rằng, hệ thống phòng không của Tehran đã tấn công "các mục tiêu thù địch".

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,23 USD/thùng, tương đương 1,17%, lên 106,3 USD/thùng, trong khi giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn tăng 1,07 USD/thùng, tương đương 1,12%, lên 96,92 USD/thùng.

Mingyu Gao - Nhà nghiên cứu trưởng về năng lượng và hóa chất tại China Futures cho biết, tình trạng gián đoạn kéo dài ở eo biển Hormuz có thể đẩy lượng tồn kho dầu thô; sản phẩm lọc dầu toàn cầu xuống dưới mức thấp nhất theo mùa trong 5 năm (khả năng xảy ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6), làm tăng thêm phí bảo hiểm rủi ro nguồn cung vào giá dầu.

Ảnh minh họa: Reuters

Chiều 24/4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 1 USD sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Iran và Hoa Kỳ bị đình trệ và cả hai quốc gia vẫn duy trì các hạn chế đối với các chuyến tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Cụ thể theo Reuters, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,26 USD, tương đương 1,2%, lên 103,17 USD/thùng vào lúc 06:30 GMT, sau khi vượt mốc 100 USD lần đầu tiên sau hơn hai tuần vào thứ Tư.

Giá dầu West Texas Intermediate kỳ hạn cũng tăng 1,20 USD, tương đương 1,3%, lên 94,16 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (23/4). Giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel: 400 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.