Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Giá dầu giảm theo triển vọng đàm phán Mỹ-Iran

Giá dầu giảm nhẹ vào cuối phiên thứ Tư (21/4), khi các nhà đầu tư đánh giá đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran là có triển vọng, hai bên tiếp tục gia hạn lệnh ngừng bắn .

Giá dầu giảm tiếp sau thỏa thuận ngừng bắn

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent, tương đương 0,2%, xuống còn 98,27 USD/thùng, sau khi chạm mức 99,38 USD/thùng vào đầu phiên giao dịch. Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 28 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 89,39 USD/thùng sau khi tăng lên mức cao nhất là 90,71 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ gia hạn vô thời hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi hết hạn, để cho phép các cuộc đàm phán tiếp tục nhằm chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.

Ông Trump cũng cho biết, Hải quân Mỹ sẽ duy trì việc phong tỏa các cảng và bờ biển của Iran, điều mà các nhà lãnh đạo Iran gọi là hành động chiến tranh. Hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz - tuyến đường thường vận chuyển khoảng 20% ​​nguồn cung dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, hầu như bị đình trệ vào thứ Ba, chỉ có 3 tàu đi qua tuyến đường thủy này trong 24 giờ qua, theo dữ liệu vận tải biển.

Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết, đường ống dẫn dầu Druzhba - vận chuyển dầu của Nga sang lục địa này, đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, 3 nguồn tin trong ngành cho biết, Nga dự kiến ​​sẽ ngừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua đường ống Druzhba bắt đầu từ ngày 1/5.

Theo các nguồn tin thị trường, trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) hôm thứ Ba, lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, sau 3 tuần tăng liên tiếp, trong khi lượng dự trữ xăng và nhiên liệu chưng cất cũng giảm.

Giá xăng dầu trong nước giảm đồng loạt

Từ 16h00 ngày 21/4, giá xăng RON95-III giảm 720 đồng/lít giá bán là 23.040 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 21.930 đồng/lít; Xăng E10 giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 22.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 21/4 giảm sâu 3.190 đồng/lít, giá bán mới là 27.850 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.880 đồng/lít, giá bán là 35.230 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 700 đồng/lít, giá bán mới là 19.630 đồng/kg.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Cụ thể, tính đến 09:10 GMT, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm nhẹ 14 cent xuống 95,34 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 5 của Mỹ giảm 1,57 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 88,04 USD/thùng. Hợp đồng này sẽ hết hạn vào thứ Ba, trong khi hợp đồng tháng 6 được giao dịch sôi động hơn – giảm 20 cent xuống còn 87,21 USD/thùng.

Trước đó, cả hai chỉ số chuẩn đều tăng mạnh trong phiên thứ Hai 20/4, với Brent tăng 5,6% và WTI tăng 6,9%, sau khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz và Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran trong khuôn khổ lệnh phong tỏa các cảng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Các nhà đầu tư hiện tập trung vào khả năng các cuộc đàm phán trong tuần này có thể dẫn đến gia hạn lệnh ngừng bắn hoặc đạt được thỏa thuận cuối cùng, dù rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu vẫn còn cao.

Nhà phân tích Tamas Varga tại PVM Oil Associates cho biết, thị trường đang nghiêng về khả năng đạt được thỏa thuận gia hạn trước khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào ngày mai. Ông cũng nhận định, các cuộc đàm phán giữa Israel và Palestine dự kiến diễn ra vào thứ Năm 22/4 nhiều khả năng không gây thất vọng.

Tuy nhiên, phía Iran cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc tham dự các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nhấn mạnh, việc Mỹ tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang là trở ngại cho tiến trình đàm phán.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu – vẫn bị hạn chế trong ngày thứ Hai. Trong khi đó, Ủy viên Năng lượng Liên minh châu Âu Dan Jorgensen cảnh báo mùa hè tới sẽ khó khăn đối với châu Âu do nguy cơ thiếu nhiên liệu, ngay cả trong kịch bản thuận lợi nhất.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm 3.190 đồng/lít từ 16h hôm nay (21/4) VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 16h00 ngày 21/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 16/4.

Theo nhận định của Citi, nếu gián đoạn kéo dài thêm một tháng, tổng thiệt hại có thể lên tới khoảng 1,3 tỷ thùng, đồng thời giá dầu có thể tiến gần 110 USD/thùng trong quý II/2026.

Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy tại cảng Tuapse trên Biển Đen của Nga, hơn 24 giờ sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Là một trong những cảng lớn phía nam của Nga, Tuapse là trung tâm xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ và là nơi đặt nhà máy lọc dầu cùng tên thuộc sở hữu của Rosneft.

Thị trường cũng đang chờ báo cáo dầu mỏ hàng tuần của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Báo cáo tuần kết thúc ngày 10/4 cho thấy, dự trữ dầu thô, xăng và nhiên liệu chưng cất của Mỹ giảm do nhập khẩu giảm và xuất khẩu tăng.

Ông Varga cho biết thêm, việc xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu mỏ của Mỹ tiếp tục tăng sẽ xác nhận tình trạng khan hiếm dầu tại Viễn Đông và châu Âu, đồng thời có thể hỗ trợ giá dầu phục hồi trở lại.

Giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 16h00 ngày 21/4. Giá xăng RON95-III giảm 720 đồng/lít giá bán là 23.040 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 660 đồng lít, giá bán mới là 21.930 đồng/lít; Xăng E10 giảm 810 đồng/lít, giá bán mới là 22.350 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 16h00 ngày 21/4 giảm sâu 3.190 đồng/lít, giá bán mới là 27.850 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 1.880 đồng/lít, giá bán là 35.230 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 700 đồng/lít, giá bán mới là 19.630 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 200 đồng/lít; Xăng không chì: 400 đồng/lít; Dầu diesel: 600 đồng/lít; Dầu mazut: 600 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.