  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Giá xăng dầu tiếp tục giảm, RON95-III còn 22.880 đồng/lít từ 15h00 chiều nay 23/4

Thứ Năm, 14:52, 23/04/2026
VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 23/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 21/4.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều nay (23/4). Giá xăng RON95-III giảm 160 đồng/lít giá bán là 22.880 đồng/lít; giá xăng E5RON92 giảm 100 đồng lít, giá bán mới là 21.830 đồng/lít; Riêng xăng E10 tăng 10 đồng/lít, giá bán mới là 22.360 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/4 giảm 1.160 đồng/lít, giá bán mới là 26.690 đồng/lít; Dầu hỏa giảm mạnh 3.130 đồng/lít, giá bán là 32.100 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này giảm 820 đồng/lít, giá bán mới là 18.810 đồng/kg.

Kỳ này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel: 400 đồng/lít; dầu mazut: 400 đồng/kg. Đồng thời, liên Bộ cũng quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 22/4: Giá dầu giảm theo triển vọng đàm phán Mỹ-Iran

VOV.VN - Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 21 cent xuống còn 98,27 USD/thùng; Giá dầu West Texas Intermediate giao kỳ hạn giảm 28 cent còn 89,39 USD/thùng.

Đề xuất xây dựng kho xăng dầu tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục dự án Kho xăng dầu HP OIL Quảng Ngãi, sớm trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, dầu diesel giảm 3.190 đồng/lít từ 16h hôm nay (21/4)

VOV.VN - Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 16h00 ngày 21/4, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 16/4.

