Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Giá dầu tiếp tục giảm 2%

Giá dầu hôm nay, sáng 26/8 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu giảm khoảng 2%, tiếp nối đà giảm của phiên trước đó, do hy vọng mới về việc eo biển Hormuz có thể mở cửa trở lại sau khi Iran cho biết họ đã nối lại đàm phán với nước láng giềng Oman về việc quản lý tuyến đường thủy chiến lược này.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,78 USD, tương đương 2,0%, xuống còn 86,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%, xuống còn 80,87 USD. Cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 3% vào thứ Ba.

Mitsuru Muraishi, một nhà phân tích tại Fujitomi Securities, cho biết: "Thị trường tiếp tục phản ứng với những diễn biến xung quanh việc lưu thông qua eo biển Hormuz, và hy vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Oman đã kích hoạt hoạt động bán ra.

Tuy nhiên, sự không chắc chắn về triển vọng đã thúc đẩy việc mua vào ở mức giá thấp, hạn chế thua lỗ thêm và giá cả có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi nhất định trong thời gian tới”.

Phía Iran cho biết, họ đã nối lại các cuộc đàm phán với Oman về việc quản lý eo biển trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với áp lực kinh tế ngày càng gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Iran và Oman đã tiến hành các cuộc đàm phán gián đoạn trong nhiều tuần về việc kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này, vốn chiếm một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu trước khi xung đột bắt đầu vào tháng 2/2026.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ

Chiều tối 25/8, theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 82,38 USD/thùng, giảm 2,87 USD/thùng (tương đương 3,38%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 89,18 USD/thùng, giảm 2,99 USD/thùng (tương đương 3,24%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Một số nhà phân tích dự báo quá trình phục hồi nguồn cung từ Trung Đông sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​do căng thẳng Mỹ - Iran vẫn tiếp diễn.

"Nguồn cung dầu thô đang trở nên khan hiếm hơn. Những tuần gần đây chứng kiến ​​một trong những đợt sụt giảm mạnh nhất về lượng dầu đang vận chuyển trên biển (oil-on-water), trong khi lượng dầu dự trữ trên đất liền cũng đang giảm, bao gồm cả tại Trung Quốc," các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định trong một báo cáo.

"Tình trạng sụt giảm nguồn cung đang là nguyên nhân chính dẫn đến điều này, đặc biệt là từ khu vực Trung Đông, nơi dữ liệu từ nhiều nguồn cho thấy tổng lượng xuất khẩu đã quay trở lại mức của tháng 3 và tháng 4," các nhà phân tích của Morgan Stanley nêu quan điểm, đồng thời điều chỉnh giảm dự báo về tốc độ phục hồi nguồn cung tại khu vực này.

Trong khi đó, dữ liệu vận tải công bố hôm thứ Hai cho thấy chưa đầy 20 tàu chở hàng hóa đã đi qua eo biển Hormuz vào cuối tuần qua, trong bối cảnh các động thái phong tỏa từ phía Iran và Mỹ đang hạn chế lưu thông qua tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với hoạt động vận chuyển năng lượng này.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 20/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu trong nước. Trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 1.310 đồng/lít.

Theo mức giá mới, xăng E10 RON95-V tăng lên 24.060 đồng/lít, còn xăng E10 RON95-III ở mức 22.660 đồng/lít. Giá xăng E5 RON92 tăng 600 đồng/lít, lên 21.830 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 1.310 đồng/lít, lên 28.540 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.120 đồng/lít, lên 27.290 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 930 đồng/kg, lên 17.680 đồng/kg.

Đây là kỳ điều hành tất cả các mặt hàng xăng dầu cùng tăng giá. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đồng thời quyết định không trích lập, không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Đợt điều chỉnh chủ yếu phản ánh xu hướng tăng của giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong kỳ từ ngày 13/8 đến 20/8.

Cụ thể, giá bình quân xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 tăng 4,59%, lên 112,670 USD/thùng. Giá RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III tăng 4,42%, đạt 116,590 USD/thùng.

Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng 6,14%, lên bình quân 160,312 USD/thùng; giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 6,38%.