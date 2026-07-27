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Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Thứ Hai, 05:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/7, giá dầu thế giới giảm khoảng 5% sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công vào cuối tuần, chấm dứt chuỗi hai tuần căng thẳng liên tiếp.

Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng về một giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt xung đồng thời mở ra khả năng khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Cụ thể, sáng 27/7 (theo giờ Việt Nam),  giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 4,89 USD, tương đương 5,05%, xuống còn 91,89 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 84,64 USD/thùng, giảm 4,67 USD, tương đương giảm 5,23%.

Cả hai hợp đồng đều đang giao dịch ở mức thấp nhất trong gần một tuần sau khi tăng giá trong ba tuần qua.

Giá dầu Brent giảm

Theo Reuters, cuối ngày 26/7 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô tương lai giảm hơn 4% vào thứ Sáu (24/7) sau khi các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã khởi xướng nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ giữa Mỹ và Iran, nhưng vẫn đang trên đà tăng mạnh trong tuần này.

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Ảnh minh họa: Reuters

Cả dầu Brent và dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ đều tăng giá trong tuần này khi Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công tên lửa, giao thông qua eo biển Hormuz giảm mạnh và lực lượng Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Giá dầu Brent kỳ hạn chốt ở mức 96,78 USD/thùng, giảm 3,91 USD, tương đương 3,88%, sau khi vượt mốc 100 USD trong phiên giao dịch trước đó lần đầu tiên kể từ tháng 5/2026. Hợp đồng này vẫn đang trên đà tăng gần 10% trong tuần này.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn kết thúc ở mức 89,31 USD/thùng, giảm 2,88 USD, tương đương 3,12%, và đang trên đà tăng 8,27% trong tuần này.

Giá xăng trong nước tăng lên mức 22.830 đồng/lít

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 23/7, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng và dầu đều tăng giá so với kỳ điều hành ngày 16/7. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, giá bán là 22.830 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 880 đồng/lít, giá bán là 21.430 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 tăng 1.060 đồng lít, giá bán mới là 20.880 đồng/lít.

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Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 23/7 tăng 2.440 đồng/lít, giá bán mới là 25.760 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 2.060 đồng/lít, giá bán là 26.650 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này tăng 1.110 đồng/kg, giá bán mới là 15.560 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu. Quyết định chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước) đối với xăng sinh học 1.000 đồng/lít; dầu diesel là 1.500 đồng/lít, với dầu mazut là 1.000 đồng/kg.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 16/7 và kỳ điều hành ngày 23/7 là 112,206 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 12,176 USD/thùng, tương đương tăng 12,17%); 115,540 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,848 USD/thùng, tương đương tăng 11,43%); 150,940 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 14,656 USD/thùng, tương đương tăng 10,75%); 546,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 59,994 USD/tấn, tương đương tăng 12,34%).

PV/VOV.VN
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