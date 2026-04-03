Giá xăng dầu hôm nay 3/4: Giá dầu thô tăng mạnh

Thứ Sáu, 05:00, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 3/4, ghi nhận mức tăng mạnh trên thị trường thế giới, đặc biệt là dầu thô WTI và Brent.

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu WTI đạt ở mức 111,5 USD/thùng, tăng 12,62 USD/thùng, tương đương tăng 11,41% so với phiên trước. Trong khi đó giá dầu Brent đạt mức 109,2 USD/thùng, tăng 8 USD/thùng, tương đương tăng 7,78%.

Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2020 đối với dầu WTI, đồng thời dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng cao nhất trong gần 4 năm qua. Đà tăng này diễn ra sau những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục tấn công Iran, làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia phân tích từ SEB và Trading Economics nhận định, thị trường đang đặt cược rằng chính quyền Mỹ sẽ không để gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông kéo dài sang giữa tháng 5. Giá xăng tại Mỹ đã vượt 4 USD/gallon lần đầu tiên trong hơn ba năm, tạo sức ép chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá xăng dầu trong nước tăng nhẹ

Tại thị trường Việt Nam, giá xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh, áp dụng từ 23 giờ ngày 2/4. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 537 đồng/lít; xăng RON95 tăng 827 đồng/lít; dầu diesel giảm 2.459 đồng/lít; dầu hỏa giữ nguyên, không cao hơn 35.384 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.583 đồng/kg.

Như vậy, ghi  nhận mức tăng của xăng dầu tại Việt Nam vẫn khá thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực nhờ chính sách miễn giảm thuế, trợ giá.

Giá dầu tăng vọt hơn 7%

Theo thông tin từ Reuters, trong phiên giao dịch gần nhất, hợp đồng dầu Brent kỳ hạn tháng 6 tăng 7,65 USD, tương đương 7,6%, lên 108,81 USD/thùng lúc 09:02 GMT.

Cùng thời điểm, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 5 của Mỹ tăng 7,06 USD, tương đương 7,1% lên 107,18 USD/thùng, sau khi giảm xuống 98,71 USD/thùng trước đó.

Giá dầu tăng vọt hơn 7% sau khi ông Trump tuyên bố tiếp tục tấn công vào Iran (Ảnh minh họa: KT)

Cả hai chỉ số chuẩn đều đang hướng tới mức tăng hàng ngày lớn nhất, cả về giá trị tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm, trong ba tuần qua, mặc dù vẫn thấp hơn mức cao trên 119 USD/thùng đạt được trước đó trong cuộc xung đột.

Lợi nhuận này đạt được sau khi cả hai hợp đồng đều lỗ hơn 1 USD trước bài phát biểu trên truyền hình của ông Trump trước toàn quốc: "Chúng ta sẽ giáng cho chúng một đòn cực mạnh trong 2 -3 tuần tới", Trump tuyên bố. Tuy nhiên, ông Trump chưa đưa ra bất kỳ chi tiết nào về các bước có thể dẫn đến việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Priyanka Sachdeva, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Phillip Nova cho biết, thị trường đang phản ứng trước việc bài phát biểu không hề đề cập đến "lệnh ngừng bắn hay sự tham gia ngoại giao một cách rõ ràng".

"Nếu căng thẳng leo thang hoặc rủi ro hàng hải gia tăng, giá dầu có thể đạt mức cao mới khi thị trường tính đến khả năng gián đoạn nguồn cung", ông Priyanka Sachdeva nói.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 3/4/2026 tại Petrolimex lúc 5h00

Tag: Giá xăng dầu giá xăng dầu hôm nay giá xăng dầu ngày 3/4 giá dầu thô giá dầu Brent giá dầu WTI
Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 1/4: Giá dầu thô quay đầu giảm khi Iran sắp đình chiến

VOV.VN - Giá dầu thô trên thị trường thế giới quay đầu giảm khi Iran phát tín hiệu có thể sẵn sàng chấm dứt chiến tranh.

Giá xăng dầu hôm nay 31/3: Giá dầu thô tăng mạnh, vượt mốc 115 USD/thùng

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (31/3), giá dầu thô tiếp tục leo thang vì sức ép của Mỹ và kế hoạch thu phí eo biển Hormuz của Iran.

Giá xăng dầu hôm nay 29/3, bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho quỹ bình ổn

VOV.VN - Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề...

