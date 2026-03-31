Giá xăng dầu hôm nay 31/3: Giá dầu thô tăng mạnh, vượt mốc 115 USD/thùng

Theo cập nhật từ Reuters, giá dầu thô trên thị trường thế giới tiếp tục tăng do nguồn cung bị cắt giảm trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông.

Tàu chở dầu thô đang dỡ hàng tại cảng nổi của Pakistan hôm 18/3/2026 (Ảnh: Reuters)

Giá dầu tăng liên tiếp trong phiên giao dịch 30/3 (theo giờ Mỹ), trong đó giá dầu Brent ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất từ ​​trước đến nay, còn giá dầu thô tương lai của Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng mạnh nhất kể từ năm 2020, do nguồn cung bị hạn chế bởi xung đột leo thang ở Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5 tăng 2,26 USD, tương đương 2%, lên mức 115,04 USD/thùng vào lúc 00:02 GMT, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 19/3 trong phiên giao dịch trước đó. Hợp đồng tháng 5 sẽ hết hạn vào hôm nay (31/3), và hợp đồng tháng 6 dự kiến được giao dịch ở mức 108,96 USD/thùng.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 5 của Mỹ cũng tăng 3,10 USD, tương đương 3%, lên mức 105,96 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 9/3.

Việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, nơi thường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu và một lượng lớn tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, đã đẩy giá dầu Brent kỳ hạn tăng 59% trong tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng cao nhất từ ​​trước đến nay. Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 58% trong tháng này, mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/3 cảnh báo rằng Mỹ sẽ "phá hủy" các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran nếu Tehran không mở lại eo biển Hormuz. Điều này diễn ra sau khi Tehran bác bỏ các đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và các cuộc tấn công tên lửa gần đây của nước này vào Israel.

Iran ngày 30/3 đã thông qua kế hoạch áp đặt cơ chế quản lý và thu phí đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước ổn định

Hiện, giá xăng dầu và các mặt hàng xăng dầu trong nước được hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các bộ ngành. Theo đó, xăng dầu trong nước được hưởng cơ chế miễn thuế nhập khẩu, thuế Tiêu thụ đặc biệt (xăng), thuế bảo vệ môi trường và VAT.

Ngày 27/3, Chính phủ ban hành Nghị quyết 69NQ-CP và Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi NSNN năm 2026 Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Bên cạnh đó, thông tin mới đây, Bộ Tài chính đã đề xuất miễn các khoản phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, hàng hải trong bối cảnh giá xăng dầu biến động bất lợi. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khi áp dụng mức miễn phí, lệ phí trong 9 tháng khoảng 3.553 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực hàng không là 218 tỷ đồng; lĩnh vực hàng hải là 3.335 tỷ đồng.

Với hàng loạt động thái chính sách từ Chính phủ, giá xăng dầu trong nước đang ở mức thấp nhất khu vực và được dự đoán tiếp tục ổn định ở mức thấp, hạn chế tác động xấu từ tăng giá do xung đột tại Trung Đông đem lại.

Hiện, giá xăng dầu các loại từ ngày 27/3 đến nay:

- Giá xăng RON95-III giảm 5.625 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 24.332 đồng/lít;

- Giá dầu diesel 0.05S giảm 2.459 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 35.440 đồng/lít;

- Giá dầu hỏa giảm 971 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 35.384 đồng/lít;

- Giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.503 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 21.748 đồng/kg.