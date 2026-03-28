Giá xăng dầu hôm nay 29/3, bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho quỹ bình ổn

Thứ Bảy, 16:08, 28/03/2026
VOV.VN - Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề...

Giá bán lẻ xăng dầu 28/3/2026, giá xăng hôm nay không tăng so với ngày hôm qua. Hiện tại, giá các mặt hàng xăng dầu vẫn được duy trì ổn định và giữ nguyên mức giá niêm yết từ kỳ điều hành lúc 24h00 ngày 26/3/2026.

Căn cứ tại Công văn 2058/BCT-TTTN năm 2026 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 24h ngày 26/3/2026 cụ thể như sau:

Bảng giá xăng 28/3/2026

Mặt hàng

Mức Giá

 Mức tăng so với kỳ trước
Xăng RON 95-III 24.332 -8.625
Xăng E5 RON 92 23.326 -7.749
Dầu diesel 0.05S 35.440 -6.459
Dầu hỏa 35.384 -3.971
Dầu madút 21.748 -1.497

Đồng thời tại website chính thức petrolimex.com.vn và các đơn vị thành viên, giá xăng dầu hôm nay 28/3/2026 được áp dụng như sau:

Bảng giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex 28/3/2026

Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-V 24.730 25.220
Xăng RON 95-III 24.330 24.810
Xăng E10 RON 95-III 23.690 24.160
Xăng E5 RON 92-II 23.320 23.780
DO 0,001S-V 35.640 36.350
DO 0,05S-II 35.440 36.350
Dầu hỏa 2-K 35.380 36.080

(Đơn vị: VND Giá của Petrolimex cập nhật lúc 24h - 26/3/2026)

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Có nội dung như sau:

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề. Việc điều hành và công bố giá cơ sở xăng dầu được thực hiện ngay sau ngày giá cơ sở tăng từ mức 15% trở lên, thay vì chờ đến kỳ điều hành định kỳ.

Trường hợp giá cơ sở của tất cả các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng dưới 15% so với giá cơ sở công bố tại kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hằng tuần).

Vì vậy, trong trường hợp ngày 29/3/2026 giá cơ sở xăng dầu không tăng từ 15% trở lên và thị trường không xuất hiện biến động đáng kể, giá bán lẻ trong nước nhiều khả năng vẫn được giữ nguyên như mức đã công bố tại kỳ điều hành ngày 26/3/2026.

Bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Theo Quyết định số 483/QĐ-TTg, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Theo Quyết định, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 (chi khác ngân sách) cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách.

Bộ Công Thương được giao tổ chức triển khai tạm ứng, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ theo quy định; xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu, bảo đảm thu hồi, hoàn trả ngân sách trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi thực hiện trích lập Quỹ khi thị trường ổn định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV/VOV.VN
Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026
Đề xuất giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026

VOV.VN - Bộ Tài chính đề xuất kéo dài việc giảm thuế xăng, dầu về 0 đến hết tháng 6/2026 nhằm bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất và kiểm soát lạm phát.

Giá xăng dầu tạm thời được kiểm soát, cần giải pháp đồng bộ hơn
Giá xăng dầu tạm thời được kiểm soát, cần giải pháp đồng bộ hơn

VOV.VN - Giá xăng dầu tăng những ngày qua khiến nhiều doanh nghiệp, người dân "choáng váng". Để giảm “sốc”, hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng, Chính phủ đã đưa ra loạt giải pháp, trong đó giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0%. Tuy nhiên, cần giải pháp đồng bộ để hỗ trợ sản xuất và tiêu dùng đang là vấn đề cấp bách hiện nay.

Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới
Áp thuế 0% với xăng dầu, nhiên liệu bay: Doanh nghiệp cần lưu ý mã khai báo mới

VOV.VN - Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay được điều chỉnh về 0 theo Quyết định 482/QĐ-TTg đang được cơ quan thuế và hải quan khẩn trương triển khai trên toàn quốc, kèm hướng dẫn cụ thể về kê khai nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và tận dụng chính sách hỗ trợ.

