Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Châu Âu xả kho diesel, giá dầu WTI giảm mạnh

Giá dầu WTI giảm 1,6% trong tuần

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,90%, xuống 91,11 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá Brent tăng 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%.

Châu Âu xả kho diesel, giá dầu WTI giảm mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm lượng dự trữ diesel, một nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận nói với Reuters.

“Châu Âu vừa nhất trí giải phóng một lượng lớn dầu diesel đang được dự trữ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ông Trump cho biết, đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ.

“Châu Âu đang cảm thấy khá dễ bị tổn thương. Nếu Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu diesel, châu Âu sẽ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Đề xuất giải phóng dự trữ diesel

Các chính phủ EU đưa ra quyết định sau khi thảo luận đề xuất của Pháp về việc các nước châu Âu giải phóng 50 triệu thùng diesel, đồng thời các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng 50 triệu thùng dầu thô, theo ba nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận.

Theo đề xuất, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng diesel dự trữ trong thời gian 20 ngày, hai nguồn tin cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/10 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Nhóm G7, Điện Élysée cho biết. Chưa rõ các nước G7 có nhất trí với đề xuất của Pháp về khối lượng nhiên liệu được giải phóng hay không.

Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Giá dầu WTI giảm gần 2% sau động thái của châu Âu VOV.VN - Giá dầu hôm nay, hợp đồng tương lai dầu thô kết phiên giao dịch giảm giá sau khi các nhà lãnh đạo châu Âu nhất trí với đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giải phóng nguồn dự trữ dầu diesel nhằm hạ giá và giảm nhập khẩu nhiên liệu từ Mỹ.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, diễn biến này cho thấy áp lực chính trên thị trường năng lượng hiện không còn nằm ở nguồn cung dầu thô, khi dòng dầu từ Trung Đông đang phục hồi, mà chuyển sang nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế do công suất và sản lượng lọc dầu tại Trung Đông và Nga suy giảm.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết, nhiều yếu tố khác cũng đang tác động đến thị trường dầu mỏ, trong đó có những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Iran, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và những tác động có thể xảy ra đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Theo ông Kilduff, sức ép lên nền kinh tế Iran là một trong những nguyên nhân khiến Tehran nối lại đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.