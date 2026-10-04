Giá xăng dầu hôm nay 4/10: Giá dầu WTI giảm gần 2% sau động thái của châu Âu

Giá dầu Brent tăng 0,11%, giá dầu WTI giảm 1,6% trong tuần

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,90%, xuống 91,11 USD/thùng. Tính chung trong tuần, giá dầu Brent tăng 0,11%, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6%.

Một nguồn tin thân cận với chi tiết cuộc thảo luận cho biết các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm lượng dầu diesel dự trữ.

Diễn biến giá dầu chịu ảnh hưởng từ hoạt động tại các giàn khai thác dầu mỏ Johan Sverdrup và giàn nhà ở Haven trên Biển Bắc, Na Uy. Ảnh: Reuters.

"Châu Âu vừa đồng ý giải phóng một lượng lớn dầu diesel mà họ đang tích trữ", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng cho biết, ông đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ.

Ông Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cho rằng, Châu Âu đang cảm thấy khá dễ bị tổn thương.

"Châu Âu sẽ là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất nếu chúng ta áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel", ông Phil Flynn nhận định.

Thị trường dự báo chuyển sang trạng thái dư cung nhẹ

Giá dầu thế giới chịu tác động sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) đồng thuận với đề xuất của Pháp về việc đưa thêm diesel từ nguồn dự trữ ra thị trường, qua đó bổ sung nguồn cung nhiên liệu trong thời gian tới.

Theo Reuters, kết phiên giao dịch ngày 3/10, dầu Brent được giao dịch ở mức 102,25 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở mức 91,11 USD/thùng.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các nước châu Âu đã nhất trí đưa một lượng lớn dầu diesel từ kho dự trữ chiến lược ra thị trường. Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng Mỹ hạn chế xuất khẩu dầu diesel, trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu đang được thị trường đặc biệt quan tâm.

Theo chuyên gia Phil Flynn của Price Futures Group, châu Âu có thể chịu tác động đáng kể nếu Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu diesel, do khu vực này phụ thuộc nhiều vào nguồn cung nhiên liệu từ bên ngoài.

Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7). Tuy nhiên, chưa có thông tin rõ ràng về việc các nước G7 có thống nhất cụ thể về khối lượng nhiên liệu sẽ được giải phóng hay không.

Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định tâm điểm của thị trường đang chuyển từ nguồn cung dầu thô sang các sản phẩm lọc dầu. Dòng dầu từ Trung Đông có dấu hiệu phục hồi, nhưng hoạt động lọc dầu tại Trung Đông và Nga vẫn gặp hạn chế về công suất và sản lượng.

Trong khi đó, John Kilduff, đối tác tại Again Capital, cho rằng thị trường dầu còn chịu tác động bởi các diễn biến địa chính trị, trong đó có căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran và những tác động liên quan đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Capital Economics, cảnh báo nếu nguồn cung dầu từ Trung Đông tiếp tục phục hồi, việc xả thêm dầu từ các kho dự trữ có thể khiến thị trường chuyển sang trạng thái dư cung nhẹ.

Barclays đánh giá các yếu tố trên thị trường dầu vật chất vẫn tương đối tích cực, khi lượng tồn kho tiếp tục giảm và các lô hàng giao ngay được giao dịch với mức chênh lệch cao so với giá kỳ hạn. Ngân hàng này nâng dự báo giá dầu Brent quý IV/2026 lên 115 USD/thùng và giá Brent bình quân năm 2026 lên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.