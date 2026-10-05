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Giá xăng dầu hôm nay 5/10: Giá dầu Brent giảm nhẹ

Thứ Hai, 09:17, 05/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay (5/10), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 35 cent, tương đương 0,34%, xuống còn 101,90 USD/thùng. Trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,49 USD/thùng, giảm 62 cent, tương đương 0,68%.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 35 cent

Giá dầu hôm nay, theo Reuters, sáng 5/10 (giờ Việt Nam), giá dầu giảm do xuất khẩu dầu thô tăng từ Trung Đông và việc giải phóng lượng dự trữ dầu từ các quốc gia thuộc Nhóm G7 đang làm tăng nguồn cung bất chấp những lo ngại về thiệt hại tiếp tục đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ vùng Vịnh trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 35 cent, tương đương 0,34%, xuống còn 101,90 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 90,49 USD/thùng, giảm 62 cent, tương đương 0,68%.

Giá dầu Brent đã mất hầu hết mức tăng đạt được tuần trước, trong khi giá dầu WTI giảm 1,6% sau khi các nước G7 nhất trí hôm thứ Sáu (2/10) về việc giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp và cam kết không áp đặt các hạn chế xuất khẩu năng lượng sau áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Quyết định của G7 về việc sử dụng kho dự trữ chiến lược đang làm giảm bớt phần nào nỗi lo về nguồn cung tức thời ảnh hưởng đến giá cả, trong khi ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng khối lượng xuất khẩu của Saudi Arabia đang quay trở lại mức trước chiến tranh, ngay cả khi những thùng dầu đó vẫn được vận chuyển với chi phí cao hơn và thông qua các tuyến đường kém hiệu quả hơn" - Tim Waterer, nhà phân tích trưởng tại KCM Trade, cho biết.

Giá dầu WTI giảm 1,6% trong tuần

Cụ thể, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 6 cent, tương đương 0,06%, xuống 102,25 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,76 USD, tương đương 1,90%, xuống 91,11 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá Brent tăng 0,11%, trong khi WTI giảm 1,6%.

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Châu Âu xả kho diesel, giá dầu WTI giảm mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với đề xuất của Pháp về việc giải phóng thêm lượng dự trữ diesel, một nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận nói với Reuters.

“Châu Âu vừa nhất trí giải phóng một lượng lớn dầu diesel đang được dự trữ”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, ông Trump cho biết, đang cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu diesel của Mỹ.

“Châu Âu đang cảm thấy khá dễ bị tổn thương. Nếu Mỹ áp lệnh cấm xuất khẩu diesel, châu Âu sẽ là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất”, Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group nhận định.

Đề xuất giải phóng dự trữ diesel

Các chính phủ EU đưa ra quyết định sau khi thảo luận đề xuất của Pháp về việc các nước châu Âu giải phóng 50 triệu thùng diesel, đồng thời các thành viên Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) giải phóng 50 triệu thùng dầu thô, theo ba nguồn tin nắm rõ cuộc thảo luận.

Theo đề xuất, châu Âu sẽ giải phóng một phần lượng diesel dự trữ trong thời gian 20 ngày, hai nguồn tin cho biết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 2/10 chủ trì cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo Nhóm G7, Điện Élysée cho biết. Chưa rõ các nước G7 có nhất trí với đề xuất của Pháp về khối lượng nhiên liệu được giải phóng hay không.

Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cho rằng, diễn biến này cho thấy áp lực chính trên thị trường năng lượng hiện không còn nằm ở nguồn cung dầu thô, khi dòng dầu từ Trung Đông đang phục hồi, mà chuyển sang nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế do công suất và sản lượng lọc dầu tại Trung Đông và Nga suy giảm.

John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết, nhiều yếu tố khác cũng đang tác động đến thị trường dầu mỏ, trong đó có những tuyên bố qua lại giữa Mỹ và Iran, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và những tác động có thể xảy ra đối với chính quyền Tổng thống Trump.

Theo ông Kilduff, sức ép lên nền kinh tế Iran là một trong những nguyên nhân khiến Tehran nối lại đàm phán.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 1/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo hướng tăng, giảm đan xen.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 26.569 đồng/lít; xăng E10RON95-III không cao hơn 27.189 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.717 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít đối với dầu diesel, không trích lập đối với các mặt hàng còn lại và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu.

PV/VOV.VN
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