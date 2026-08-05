Giá xăng dầu hôm nay 5/8: Giá dầu thế giới ổn định trở lại

Giá dầu đã ổn định trở lại

Theo Reuters, hôm nay (5/8 - theo giờ Việt Nam), giá dầu đã ổn định trở lại sau khi sụt giảm mạnh trong hai phiên giao dịch trước đó, trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ xem liệu những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa có đạt được tiến triển nào hay không.

Cụ thể, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 26 cent (khoảng 0,33%) lên mức 79,62 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ kỳ hạn tăng 0,16% (tương đương 12 cent) lên mức 75,90 USD/thùng.

Hôm 4/8, Qatar cho biết các bên trung gian đang đạt được tiến triển trong nỗ lực chấm dứt xung đột, qua đó đẩy giá dầu giảm xuống, mặc dù Tehran đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra. Giá dầu Brent chốt phiên 4/8 ở mức dưới 80 USD/thùng, lần đầu tiên kể từ ngày 13/7/2026.

Trước đó, hôm 3/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đã bắt đầu và Iran đang đứng trước "cơ hội cuối cùng" để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, các quan chức Iran khẳng định không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra.

Giá dầu bật tăng, rủi ro xung đột Mỹ-Iran vẫn phủ bóng

Trong phiên giao dịch trước đó, giá dầu Brent kỳ hạn tháng trước tăng 1,04 USD, tương đương 1,24%, lên 84,81 USD/thùng vào lúc 8h GMT, sau khi giảm 7% trong phiên trước đó xuống mức thấp nhất trong ba tuần.

Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 30 cent, tương đương 0,37%, lên 80,64 USD/thùng, sau khi giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trước đó xuống mức thấp nhất trong gần một tuần.

Giá dầu bật tăng, rủi ro xung đột Mỹ-Iran vẫn phủ bóng (Ảnh minh họa: TTXVN)

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 tuyên bố sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công mới vào Iran, trong khi chờ đợi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh và giải quyết tranh chấp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ngày 3/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei đã bác bỏ tuyên bố của ông Trump, cho biết không có cuộc đàm phán nào giữa Iran và Mỹ đang diễn ra và cũng không có cuộc gặp nào được lên lịch.

"Việc giá dầu tăng nhẹ sau đó cho thấy các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột leo thang. Điều này khiến thị trường tiếp tục chịu tác động chủ yếu từ các diễn biến địa chính trị", Ahmad Assiri, chiến lược gia nghiên cứu tại Pepperstone nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).