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Giá xăng dầu hôm nay 1/8: Giá dầu tăng lên mức 90,12 USD/thùng

Thứ Bảy, 09:17, 01/08/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôm nay 1/8, giá dầu thế giới tăng hơn 1%, khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung gia tăng do xung đột tại Iran và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục bị ảnh hưởng.

Giá dầu tăng mạnh trong tháng 7

Giá dầu hôm nay, phiên giao dịch ngày 1/8, giá dầu Brent tăng 1,09 USD, tương đương 1,2%, lên 90,12 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,08 USD, tương đương 1,3%, lên 84,67 USD/thùng.

Theo Reuters, tính chung cả tháng 7, giá dầu Brent tăng 24%, còn WTI tăng 21%, ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 3.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá dầu tăng là những lo ngại về nguồn cung toàn cầu sau khi truyền thông Iran đưa tin một số tàu chở dầu buộc phải quay đầu tại eo biển Hormuz. Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát cuối tháng 2, hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này - nơi từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt toàn cầu - đã bị gián đoạn nghiêm trọng.

Ông Ole Hvalbye, chuyên gia phân tích thị trường của SEB Research nhận định, thị trường hiện không còn phản ứng chủ yếu với diễn biến xung đột mà tập trung theo dõi dữ liệu vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược.

Trong khi đó, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô thương mại dự trữ của nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2018.

Khảo sát mới nhất của Reuters với 31 chuyên gia kinh tế và phân tích cũng cho thấy, giá dầu có thể tiếp tục tăng trong năm nay. Giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình 85,22 USD/thùng trong năm 2026, cao hơn mức dự báo 84,50 USD/thùng đưa ra hồi tháng 6.

Giá dầu Brent tăng nhẹ trong ngày 31/7

Cập nhật chiều tối 31/7 (giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu WTI ở mức 83,11 USD/thùng, giảm 0,57 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 89,08 USD/thùng, tăng 0,06 USD/thùng.

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Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại các quốc gia vùng Vịnh để đáp trả các đợt không kích của Washington, làm gia tăng sức ép lên thỏa thuận ngừng bắn kéo dài ba tuần giữa hai nước.

Giá xăng E10RON95-Vđã lên mức 24.250 đồng/lít

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).

PV/VOV.VN
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