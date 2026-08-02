Giá xăng dầu hôm nay (2/8): Giá dầu thế giới đi ngang ở vùng giá cao

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, sáng 2/8 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent duy trì ở mức 90,12 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 84,67 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược.

Cuộc chiến ở Iran , bắt đầu từ ngày 28 tháng 2, đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông qua eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng trước đây vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí đốt tự nhiên toàn cầu, làm gián đoạn sản lượng hàng triệu thùng dầu mỗi ngày ở Trung Đông.

Iran đã gần như phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển này kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, trong khi các đồng minh Houthi của nước này ở Yemen tháng này đã đe dọa các tàu thuyền đi qua eo biển Bab el-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ, gây nguy hiểm cho tuyến đường xuất khẩu thay thế được Saudi Arabia và các nhà sản xuất khu vực khác sử dụng.

Các giàn bơm dầu tại mỏ Rmelan, Syria, ngày 9/2/2026. Ảnh: Reuters

Giá xăng trong nước

Giá xăng dầu trong nước đã được liên Bộ Công Thương – Tài chính điều chỉnh từ 15h00 chiều 30/7, hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành lần trước. Cụ thể, giá xăng E10RON95-V tăng 1.420 đồng/lít so với kỳ trước, giá bán là 24.250 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 1.420 đồng/lít, giá bán là 22.850 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 1.500 đồng/lít, giá bán là 22.380 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 30/7 tăng 1.860 đồng/lít, giá bán mới là 27.620 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 750 đồng/lít, giá bán là 27.400 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 910 đồng/lít, giá bán mới là 16.470 đồng/kg.

Kỳ điều chỉnh chiều 30/7, liên Bộ không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học là 500 đồng/lít; Dầu diesel là 1.000 đồng/lít; Dầu mazut 500 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 23/7 và kỳ điều hành ngày 30/7 là 118,040 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 5,834 USD/thùng, tương đương tăng 5,20%); 121,280 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 5,740 USD/thùng, tương đương tăng 4,97%); 159,016 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 8,076 USD/thùng, tương đương tăng 5,35%); 561,514 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,154 USD/tấn, tương đương tăng 2,77%).

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, giá dầu Brent ở mức 90,12 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đạt 84,67 USD/thùng. Thị trường dầu mỏ tiếp tục chịu tác động từ những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải chiến lược.

Eo biển Hormuz là một trong những tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới, đảm nhận vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Dữ liệu sơ bộ từ Kpler cho thấy, một số tàu chở dầu và tàu hàng vẫn lưu thông qua khu vực này. Tuy nhiên, do tình hình an ninh diễn biến phức tạp, nhiều tàu được cho là đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), khiến việc theo dõi hoạt động hàng hải trở nên khó khăn.

Bên cạnh nguy cơ gián đoạn tại eo biển Hormuz, các mối đe dọa từ lực lượng Houthi ở Yemen đối với tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb cũng làm gia tăng lo ngại các hãng vận tải sẽ tiếp tục hạn chế sử dụng tuyến đường qua kênh đào Suez, gây áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất của Oman về việc cùng quản lý eo biển và áp dụng cơ chế thu phí tự nguyện.

Các chuyên gia nhận định, nếu tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục căng thẳng và các tuyến vận tải chiến lược chưa được khôi phục ổn định, giá dầu thế giới nhiều khả năng sẽ còn duy trì xu hướng tăng trong thời gian tới.