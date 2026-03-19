Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít

Thứ Năm, 23:10, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu sau khi điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3, giá xăng RON95-III tăng 5.120 đồng/lít; xăng E10 tăng 4.600 đồng/lít; giá xăng E5RON92 4.670 đồng/lít; dầu diesel tăng 6.400 đồng/lít; dầu hỏa tăng 8.990 đồng/lít và mặt hàng dầu mazut tăng 3.520 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/3.

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3. Theo đó, giá xăng RON95-III là 30.690 đồng/lít, tăng 5.120 đồng/lít.

Giá xăng E10 là 28.660 đồng/lít, tăng 4.600 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 là 27.170 đồng/lít, tăng 4.670 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3 là 33.420 đồng/lít, tăng 6.400 đồng/lít so với giá kỳ trước.

Giá dầu hỏa là 35.920 đồng/lít, tăng 8.990 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 22.180 đồng/kg, tăng 3.520 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/3.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 - 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Cụ thể, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Đây là lần thứ 15 trong năm 2026, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 10 lần tăng và 4 lần giảm 1 lần giữ giá; xăng E10 có 8 lần tăng và 5 lần giảm giá và 1 lần không báo giá 1 lần giữ giá; xăng E5RON92 có 9 lần tăng và 5 lần giảm 1 lần giữ giá, dầu diesel có 11 lần tăng, 3 lần giảm 1 lần giữ giá và dầu mazut có 9 lần tăng, 4 lần giảm và 2 lần giữ giá.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
Giá xăng dầu tăng ảnh hưởng doanh thu, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất

VOV.VN - Biến động giá xăng dầu thời gian gần đây đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, nuôi trồng và chế biến nông, thủy sản. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi sức mua trên thị trường chậm lại khiến lợi nhuận bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp buộc phải giảm quy mô sản xuất để tránh rủi ro.

Giá xăng dầu tăng, tiểu thương đẩy giá, hệ thống bán lẻ gồng mình giữ ổn định

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng đang phả "hơi nóng" lên thị trường tiêu dùng. Trong khi tiểu thương tại các chợ truyền thống rục rịch đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu, các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang nỗ lực tối ưu chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn để bảo vệ người tiêu dùng.

Giá xăng dầu tăng, tiểu thương đẩy giá, hệ thống bán lẻ gồng mình giữ ổn định

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng đang phả "hơi nóng" lên thị trường tiêu dùng. Trong khi tiểu thương tại các chợ truyền thống rục rịch đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu, các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang nỗ lực tối ưu chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn để bảo vệ người tiêu dùng.

VOV.VN - Giá xăng dầu liên tục tăng đang phả "hơi nóng" lên thị trường tiêu dùng. Trong khi tiểu thương tại các chợ truyền thống rục rịch đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu, các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang nỗ lực tối ưu chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn để bảo vệ người tiêu dùng.

Bán xăng dầu cao hơn giá tối đa quy định, 1 doanh nghiệp bị xử phạt 35 triệu đồng

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

VOV.VN - Doanh nghiệp đã bị xử phạt 35 triệu đồng đối với hành vi bán xăng dầu cao hơn mức tối đa của khung giá do Nhà nước ban hành. Đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc doanh nghiệp trả lại cho khách hàng toàn bộ số tiền chênh lệch.

