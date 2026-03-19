Giá xăng dầu mới nhất: Đồng loạt tăng mạnh, RON95-III lên 30.690 đồng/lít

Giá xăng dầu mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3. Theo đó, giá xăng RON95-III là 30.690 đồng/lít, tăng 5.120 đồng/lít.

Giá xăng E10 là 28.660 đồng/lít, tăng 4.600 đồng/lít.

Giá xăng E5RON92 là 27.170 đồng/lít, tăng 4.670 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh từ 23h00 đêm 19/3 là 33.420 đồng/lít, tăng 6.400 đồng/lít so với giá kỳ trước.

Giá dầu hỏa là 35.920 đồng/lít, tăng 8.990 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này là 22.180 đồng/kg, tăng 3.520 đồng/lít so với kỳ điều hành ngày 14/3.

Kỳ này, liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức từ 3.000 - 4.000 đồng mỗi lít (kg), tùy từng mặt hàng. Quyết định này được đưa ra trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm thế giới thời gian gần đây và nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Cụ thể, mức chi đối với xăng sinh học và xăng không chì là 3.000 đồng/lít; dầu diesel 4.000 đồng/lít; dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 3.000 đồng/kg.

Đây là lần thứ 15 trong năm 2026, các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh giá. Trong đó mặt hàng xăng RON95 có 10 lần tăng và 4 lần giảm 1 lần giữ giá; xăng E10 có 8 lần tăng và 5 lần giảm giá và 1 lần không báo giá 1 lần giữ giá; xăng E5RON92 có 9 lần tăng và 5 lần giảm 1 lần giữ giá, dầu diesel có 11 lần tăng, 3 lần giảm 1 lần giữ giá và dầu mazut có 9 lần tăng, 4 lần giảm và 2 lần giữ giá.