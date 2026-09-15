Giá xăng dầu ngày 15/9: Giá dầu tăng sau các cuộc tấn công nhắm vào Arab Saudi

Giá dầu thế thới tăng gần 3%

Giá dầu thế giới ngày 15/9, theo Reuters, giá dầu thô Brent tăng 2,93 USD (tương đương 2,8%) lên 107,54 USD/thùng vào lúc 07:00 GMT. Giá dầu WTI tăng 2,88 USD (tương đương 2,9%) lên 102,93 USD/thùng.

Diễn biến này tiếp nối sự gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Arab Saudi, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào tuyến đường ống Đông-Tây huyết mạch, theo nhận định của các chuyên gia chiến lược về hàng hóa tại ING; tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng hiện chưa rõ mức độ thiệt hại tiềm tàng nghiêm trọng đến đâu hay tuyến đường ống này sẽ phải ngừng hoạt động trong bao lâu.

Theo các quan chức Arab Saudi, đường ống dẫn dầu Đông-Tây của nước này đã tạm thời ngừng hoạt động sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Việc đóng cửa đường ống này – vốn giúp Arab Saudi tránh đi qua eo biển Hormuz và chuyển hướng xuất khẩu – đe dọa tới 4% nguồn cung dầu toàn cầu.

Theo ba nguồn tin trong ngành am hiểu về hoạt động xuất khẩu của Arab Saudi, khi đường ống ngừng hoạt động, lượng dầu dự trữ tại cảng Yanbu trên Biển Đỏ chỉ đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong khoảng từ 5 đến 7 ngày.

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Cuộc tấn công mới nhắm vào Arab Saudi và eo biển Hormuz

Hôm Chủ nhật, truyền thông nhà nước Arab Saudi đã công bố hình ảnh video cho thấy thiệt hại đối với nhà dân và một nhà thờ Hồi giáo, được cho là hậu quả từ vụ tấn công của lực lượng Houthi vào tỉnh Jazan ở miền nam nước này. Phía Houthi cũng tuyên bố đã tấn công một căn cứ quân sự của Arab Saudi tại một tỉnh lân cận.

Trong khi đó, cơ quan an ninh hàng hải Anh UKMTO cho biết hôm Chủ nhật rằng một tàu tại eo biển Hormuz đã bị trúng đạn, gây ra hỏa hoạn và buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.

Iran thông báo một người đã thiệt mạng và bốn thủy thủ bị thương trên một tàu thương mại của nước này khi tàu bị tấn công ở vùng biển ngoài khơi.

Lực lượng Houthi tại Yemen (nhóm có quan hệ với Iran) đã tiến tới đảo chiến lược Perim vào thứ Sáu, nhằm siết chặt quyền kiểm soát đối với eo biển Bab el-Mandeb – một tuyến đường vận chuyển dầu quan trọng khác, nơi lưu thông từ 4% đến 5% nguồn cung toàn cầu trong những tháng gần đây.

Giá dầu đã tăng vọt 8% vào tuần trước do các sự gián đoạn này, vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ tháng 7.

Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi cho biết trên mạng xã hội X hôm Chủ nhật rằng cuộc họp dự kiến ​​diễn ra vào thứ Hai tại Oman giữa các nước vùng Vịnh và Iran để thảo luận về eo biển Hormuz đã bị hoãn lại.

Chưa có cuộc đàm phán hòa bình nào về cuộc chiến – vốn do Mỹ và Israel phát động cách đây sáu tháng – được tổ chức kể từ khi thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6 đổ vỡ.