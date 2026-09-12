English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá xăng dầu hôm nay 12/9: Giá dầu thế giới giảm

Thứ Bảy, 08:48, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm về mức 100,05 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ hạ xuống còn 104,61 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm

Giá xăng dầu hôm nay (12/9 - giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu WTI đứng ở mức 100,05 USD/thùng, giảm 2,43 USD/thùng (tương đương 2,37%), còn giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 104,61 USD/thùng, giảm 3,02 USD/thùng (tương đương 2,81%).

Đà tăng của giá dầu thời gian qua chủ yếu chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu Brent giảm

Theo Reuters, chiều 11/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 3,75 USD, tương đương 3,48%, xuống 103,88 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ giảm 3,33 USD, tương đương 3,25%, xuống mức 99,15 USD/thùng. Dù giảm trong phiên, cả hai loại dầu đều tăng hơn 7% trong tuần và có thời điểm đạt mức cao nhất kể từ giữa tháng 5.

Giá dầu chịu sức ép sau thông tin các ngoại trưởng Trung Đông đang tìm cách đạt thỏa thuận tạm thời với Iran nhằm duy trì hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Những tín hiệu này phần nào làm giảm lo ngại về khả năng nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn.

gia xang dau hom nay 12 9 gia dau the gioi giam hinh anh 1
Giá dầu thế giới giảm

Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải dầu vẫn ở mức cao. Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 7 tàu trong ngày 11/9, thấp hơn mức trung bình 10 ngày là 15 tàu. Tuyến hàng hải này trước khi chiến tranh Iran nổ ra đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Trong khi đó, giá dầu diesel bình quân tại Mỹ lần đầu vượt 6 USD/gallon, do tác động đồng thời từ gián đoạn nguồn cung liên quan đến chiến tranh Iran và các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu năm 2026 có thể thiếu hụt sâu hơn dự báo trước đó, khi dòng chảy dầu khí tại khu vực Vùng Vịnh khó trở lại bình thường trước năm 2027.

Giá xăng E10RON95-V hiện ở mức 25.530 đồng/lít

Theo kỳ điều hành từ 15h ngày 10/9 của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá bán lẻ xăng dầu hiện được áp dụng ở mức 25.530 đồng/lít đối với xăng E10RON95-V; E10RON95-III là 24.230 đồng/lít và E5RON92 ở mức 23.740 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel 0.05S được bán với giá 28.480 đồng/lít, dầu hỏa 28.370 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 18.150 đồng/kg.

Mức giá trên được áp dụng từ 15h ngày 10/9 và duy trì đến kỳ điều hành tiếp theo.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu, đồng thời chi 500 đồng/lít từ Quỹ bình ổn đối với xăng sinh học.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít
Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 10/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng cao nhất đã lên 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 10/9: Giá xăng trong nước 25.530 đồng/lít

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h00 ngày 10/9, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 3/9, giá xăng cao nhất đã lên 25.530 đồng/lít

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026
Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2026, sau khi Iran và Mỹ tấn công các tàu chở dầu, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

Giá xăng dầu ngày 10/9: Giá dầu Brent lên cao nhất kể từ tháng 5/2026

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (10/9 - theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 5/2026, sau khi Iran và Mỹ tấn công các tàu chở dầu, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Trung Đông.

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan
Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

Giá xăng dầu sáng 9/9: Giá dầu tăng khi Iran phóng tên lửa vào Jordan

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 9/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu tăng phiên thứ tư liên tiếp, sau khi Iran thực hiện các cuộc tấn công mới nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang.

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu Brent tăng lên mức 97,31 USD/thùng
Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu Brent tăng lên mức 97,31 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,03 USD, tương đương 1,1%, lên mức 97,31 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7 (98,06 USD/thùng).

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu Brent tăng lên mức 97,31 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 8/9: Giá dầu Brent tăng lên mức 97,31 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu hôm nay, theo Reuters, giá dầu sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,03 USD, tương đương 1,1%, lên mức 97,31 USD/thùng, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 24/7 (98,06 USD/thùng).

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz
Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

Giá xăng dầu hôm nay 7/9: Giá dầu tiếp tục tăng sau các vụ tấn công tàu tại Hormuz

VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay (7/9), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 cent/thùng lên 96,80 USD/thùng, trong khi giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ ở mức 92,14 USD/thùng, tăng 66 cent/thùng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá