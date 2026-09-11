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Giá xăng dầu ngày 11/9: Giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng

Thứ Sáu, 09:20, 11/09/2026
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VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, giá dầu tăng trong phiên 11/9, đưa cả hai loại dầu chủ chốt hướng tới mức giá trên 100 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng trên những tuyến vận chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Giá Brent và WTI tăng gần 13%

Giá xăng dầu hôm nay (sáng 11/9 - giờ Việt Nam), theo Reuters, giá dầu Brent giao tháng gần nhất tăng 1,05 USD, tương đương 1%, lên 108,68 USD/thùng vào lúc 0h45 GMT. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 95 cent, tương đương 1%, lên 103,45 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này đã tăng hơn 6% trong phiên 10/9.

Tính chung cả tuần, giá Brent và WTI tăng gần 13%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 17/7.

Thị trường dầu mỏ chịu tác động đáng kể từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Lực lượng Houthi liên kết với Iran đã kiểm soát cảng Mocha của Yemen, làm gia tăng nguy cơ đối với hoạt động vận tải qua Biển Đỏ. Trong khi đó, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục bị hạn chế khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu trong khu vực gia tăng.

Các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia cũng làm dấy lên lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài và lan rộng trong khu vực.

Theo chuyên gia Tony Sycamore của IG, nếu xung đột tiếp tục mở rộng và kéo dài, giá dầu WTI có khả năng kiểm tra lại mức đỉnh 119,48 USD/thùng ghi nhận hồi đầu tháng 3.

Trong khi đó, OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2026 xuống 380.000 thùng/ngày, đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp điều chỉnh giảm. Sản lượng dầu của OPEC trong tháng 8 cũng giảm 640.000 thùng/ngày, theo khảo sát của Reuters.

Reuters nhận định, khả năng duy trì đà tăng của giá dầu sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Nếu Trung Quốc tiếp tục tăng mua, tác động từ các gián đoạn nguồn cung có thể được khuếch đại, tạo thêm sức ép tăng giá trên thị trường.

Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu hôm nay, cập nhật chiều 10/9, giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 40 cent (tương đương 0,4%) lên mức 101,61 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 49 cent (tương đương 0,51%) lên mức 96,54 USD/thùng.

Giá dầu Brent đã tăng vọt gần 30% so với mức thấp ghi nhận vào đầu tháng 8, do thỏa thuận dài hạn về việc chấm dứt các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran đã không thành hiện thực và giao tranh lại bùng phát vào cuối tháng đó.

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Giá dầu Brent giữ trên mốc 100 USD/thùng do căng thẳng tại eo biển Hormuz. Ảnh Reuters.

"Đà tăng giá gần đây cho thấy rõ quan điểm của thị trường: Cuộc xung đột này sẽ kéo dài hơn so với dự báo cách đây một tháng. Nếu nguồn cung và hoạt động xuất khẩu dầu bị sụt giảm, cán cân cung-cầu dầu mỏ sẽ tiếp tục thắt chặt và giá dầu vẫn duy trì ở mức cao," chuyên gia phân tích John Evans của PVM nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể tấn công khu vực Núi Pickaxe của Iran, đồng thời kêu gọi Tehran cần thận trọng và cho rằng cuộc chiến nhiều khả năng sẽ kéo dài qua cả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ chiều 10/9

Giá xăng dầu hôm nay (10/9) mới được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 15h00. Giá xăng E10RON95-V tăng 960 đồng/lít, giá bán mới là 25.530 đồng/lít; Giá xăng E10RON95-III tăng 960 đồng/lít, giá bán là 24.230 đồng/lít; Giá xăng E5RON92 cũng tăng 1.260 đồng lít, giá bán mới là 23.740 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S từ 15h00 ngày 10/9 tăng 740 đồng/lít, giá bán mới là 28.480 đồng/lít; Dầu hỏa kỳ này tăng 1.640 đồng/lít, giá bán là 28.370 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng tăng 5.110 đồng/kg, giá bán mới là 18.150 đồng/kg.

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Chi Quỹ Bình ổn giá với xăng sinh học 500 đồng/lít

Trong kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) đối với tất cả các mặt hàng dầu. Đồng thời, chỉ chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học 500 đồng/lít.

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9 và kỳ điều hành ngày 10/9 là 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).

PV/VOV.VN
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