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Giá xăng dầu sáng 10/9: Giá dầu Brent đi ngang

Thứ Hai, 05:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Giá dầu hôn nay, dù giá dầu đi ngang trong hai ngày cuối tuần nhưng giá dầu Brent đã chạm mốc 110 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 5.

Giá dầu thế giới đi ngang

Theo Reuters, chiều 18/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent kỳ hạn duy trì ổn định so với phiên trước đó, hiện ở mức 109,86 USD/thùng. Cùng thờ điểm, giá dầu thô (WTI) kỳ hạn của Mỹ chốt ở mức 101,41 USD/thùng, cũng duy trì ổn định từ ngày 17/10.

Theo Reuters, dù giá dầu đi ngang nhưng giá dầu Brent đã chạm mốc 110 USD/thùng – mức cao nhất kể từ tháng 5 – trong bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng căng thẳng leo thang tại Trung Đông có thể khiến nguồn cung càng thêm thắt chặt; đồng thời, các nhà đầu tư cũng đang đánh giá xem Nga có thể cung cấp bao nhiêu dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, giá dầu Brent đã tăng 4,9%, trong khi giá dầu WTI tăng 10,4%.

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Ảnh minh hoạ

Căng thẳng dai dẳng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu

Trong một bản tin, công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects cho biết: "Giá dầu WTI và Brent đã đảo chiều sau khi giảm trước đó, do những lo ngại về tình trạng leo thang căng thẳng trỗi dậy trước các tin đồn về những cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út".

Energy Aspects cho biết thêm: "Các báo cáo từ phía Israel cho thấy Iran có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi các cơ quan tình báo phương Tây phát hiện những hoạt động quân sự bất thường. Mặc dù chưa được kiểm chứng, nhưng các diễn biến này củng cố nhận định của chúng tôi rằng những rủi ro leo thang căng thẳng dai dẳng sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá dầu".

Một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo được phóng về phía thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đây là cảng biển đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của Saudi Arabia nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz, qua đó duy trì dòng chảy dầu mỏ đến các thị trường quốc tế.

Theo các chuyên gia tư vấn từ Rapidan Energy Group, các báo cáo ban đầu cho thấy cơ sở hạ tầng tại Yanbu không bị hư hại.

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công quanh eo biển Hormuz tăng mạnh trong 10 ngày qua. Phía Iran tuyên bố họ đang đẩy mạnh các đòn tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng biển của nước này cũng như các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn được áp đặt vào tháng trước.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Năm, các nhà phân tích tại Kpler cho biết: "Các cuộc tấn công gia tăng từ phía Iran đã khiến lưu lượng dầu thô từ vùng Vịnh sụt giảm mạnh". Họ cũng nhận định rằng nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện, quá trình phục hồi lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra chậm chạp và không đồng đều.

PV/VOV.VN
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